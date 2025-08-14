Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Genç golcü Mustafa, sadece 3 dakika sahada kalabildi

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Genç golcü Mustafa, sadece 3 dakika sahada kalabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta sakatlık şoku! Genç golcü Mustafa, sadece 3 dakika sahada kalabildi
Beşiktaş, Sakatlık, UEFA Konferans Ligi, Play-off Turu, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş-St. Patrick's maçında genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu sadece 3 dakika oynayabildi. İkinci yarı Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında St. Patrick’s ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada genç golcü Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıktı.

SADECE 3 DAKİKA OYUNDA KALDI

Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, karşılaşmanın 63. dakikasında Tammy Abraham’ın yerine oyuna dahil oldu. 

Orta sahada yaptığı koşunun ardından yerde kalan genç oyuncu, sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından saha kenarına alındı.

Sahada sadece 3 dakika geçiren genç oyuncu, yerini Kartal Kayra Yılmaz’a bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş sağ bekini buldu! Taylan Bulut transferinde sona gelindi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş sağ bekini buldu! Taylan Bulut transferinde sona gelindi - SporBeşiktaş sağ bekini buldu! Taylan Bulut transferinde sona gelindiBeşiktaş formasıyla ilk sevinç! Demir Ege Tıknaz Kartal'ı geri getiren golü attı - SporDemir Ege Tıknaz, ilk golünü attıDünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem hayatını kaybetti - SporDünya şampiyonu eski milli güreşçi hayatını kaybetti!A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu - SporA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli olduKerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişme! Kimse bunu beklemiyordu, imza atacakken teklif değişti - Sporİmza atacakken teklif değiştiBeşiktaş geri döndü, play-off biletini aldı - SporBeşiktaş Dolmabahçe'de sonradan açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...