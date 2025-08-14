Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Genç golcü Mustafa, sadece 3 dakika sahada kalabildi
Beşiktaş-St. Patrick's maçında genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu sadece 3 dakika oynayabildi. İkinci yarı Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında St. Patrick’s ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmada genç golcü Mustafa Hekimoğlu, sakatlanarak oyundan çıktı.
SADECE 3 DAKİKA OYUNDA KALDI
Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Hekimoğlu, karşılaşmanın 63. dakikasında Tammy Abraham’ın yerine oyuna dahil oldu.
Orta sahada yaptığı koşunun ardından yerde kalan genç oyuncu, sağlık ekibinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından saha kenarına alındı.
Sahada sadece 3 dakika geçiren genç oyuncu, yerini Kartal Kayra Yılmaz’a bıraktı.
