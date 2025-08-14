Beşiktaş formasıyla ilk sevinç! Demir Ege Tıknaz Kartal'ı geri getiren golü attı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Rio Ave'de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz, Dolmabahçe'deki St. Patrick's maçında ilk golünü attı.

BEŞİKTAŞ'I GERİ DÖNDÜREN GOLÜ ATTI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düştü.

3'üncü dakikada penaltıdan golü atan St. Patrick's, 34'üncü dakikada farkı ikiye çıkardı. 43'te sahneye çıkan Demir Ege Tıknaz Beşiktaş'ı geri döndüren golü attı.

90 DAKİKA SAHADAYDI

Demir Ege Tıknaz, bu maçta siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmaya 11’de başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.