Beşiktaş Lausanne Sport maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi play-off turu takvimi
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick’s Athletic’i eleyerek play-off turuna yükseldi. Şimdi gözler İsviçre ekibi Lausanne Sport ile oynanacak kritik maçlara çevrildi. Siyah-beyazlıların Avrupa serüveninde bir üst tura çıkma mücadelesi taraftarı heyecanlandırdı. Beşiktaş Lausanne Sport maçı ne zaman, nerede oynanacak taraftarın gündeminde.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s Athletic’i toplamda 7-3’lük skorla geçerek play-off turuna adını yazdırdı.
Siyah-beyazlılar, play-off turunda Astana’yı eleyen Lausanne Sport ile karşılaşacak. Taraftarlar, maç tarihlerini ve takvimi merakla bekliyor.
BEŞİKTAŞ LAUSANNE SPORT MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne Sport ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. İlk maç 21 Ağustos 2025 Perşembe günü deplasmanda, İsviçre’de oynanacak.
Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul’da, Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Siyah-beyazlılar, bu kritik eşleşmede turu geçerek UEFA Konferans Ligi grup aşamasına kalmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ GRUP AŞAMASINA KALIRSA NE OLACAK?
Beşiktaş, Lausanne Sport’u elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasına yükselecek ve Avrupa’daki mücadelesine devam edecek. Grup aşaması, play-off turlarının tamamlanmasının ardından başlayacak.
UEFA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ
Lig Aşaması
- Hafta 1: 29 Ağustos 2025 – 2 Ekim 2025
- Hafta 2: 23 Ekim 2025
- Hafta 3: 6 Kasım 2025
- Hafta 4: 27 Kasım 2025
- Hafta 5: 11 Aralık 2025
- Hafta 6: 18 Aralık 2025
Eleme Aşaması
Play-off: 19 Aralık 2025 – 19 Şubat 2026 – 26 Şubat 2026
Son 16: 27 Şubat 2026 – 12 Mart 2026 – 19 Mart 2026
Çeyrek Final: 9 Nisan 2026 – 16 Nisan 2026
Yarı Final: 30 Nisan 2026 – 7 Mayıs 2026
Final: 27 Mayıs 2026 – Red Bull Arena, Leipzig