Beşiktaş'ın Lausanne maçlarının hakemleri belli oldu

Beşiktaş'ın Lausanne maçlarının hakemleri belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın Lausanne maçlarının hakemleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi, Beşiktaş, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i eleyen siyah-beyazlı takımın, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İsviçre'nin Lausanne takımı ile oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Avrupa'nın külüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin Play-Off Turu'ndaki Beşiktaş - Lausanne eşleşmesinin hakemleri belli oldu.

İLK MAÇ KRINGSTAD'IN

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

RÖVANŞA DANİMARKALI HAKEM

İki ekip arasında 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini, Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Danimarkalı Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Danimarka'dan Aydın Uslu yapacak.

