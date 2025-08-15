Beşiktaş'ın Lausanne maçlarının hakemleri belli oldu

Avrupa'nın külüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin Play-Off Turu'ndaki Beşiktaş - Lausanne eşleşmesinin hakemleri belli oldu.

İLK MAÇ KRINGSTAD'IN

UEFA'nın açıklamasına göre, 21 Ağustos Perşembe günü La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ilk maçta Norveçli hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

RÖVANŞA DANİMARKALI HAKEM

İki ekip arasında 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini, Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Danimarkalı Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Danimarka'dan Aydın Uslu yapacak.