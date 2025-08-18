Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Sancho'nun kararı belli oldu

İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Sancho'nun kararı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Sancho&#039;nun kararı belli oldu
Beşiktaş, Jadon Sancho, Manchester United, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın temasta olduğu kanat oyuncusu Jadon Sancho ile anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. İngiliz ekibi Manchester United'dan ayrılması beklenen 25 yaşındaki İngiliz yıldızın transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna Eyüpspor'u Rafa Silva'nın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlıların Jadon Sancho ile anlaştığı iddialarına dair İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

"SANCHO ŞİMDİLİK TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR"

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Süper Lig'de transferin son günü olan 12 Eylül'den önce Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını belirtti.

İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Sancho'nun kararı belli oldu - 1. Resim

Sancho ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandığı haberleri hakkında İtalyan gazeteci, "Beşiktaş 2 hafta önce anlaşma şartlarını sormuştu, bu tarihten beri yeni bir görüşme olmadı. Beşiktaş, Manchester United'ın istediği fiyatı yaklaşmaya istekli olsa da Sancho şimdilik Türkiye'ye gitmeyi kabul etmiyor. Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'de kapanmasıyla birlikte yeni bir temas olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

22 yıl boyunca felçli eşine bakan Zehra Ekşili gönülleri fethetmişti! Aylar sonra acı haber geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a para kazandırıp, Türkiye'ye veda ediyor! İşte yeni takımı... - SporG.Saray'a para kazandırıp, Türkiye'ye veda ediyorTFF 1'inci Lig'de ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldi - SporTFF 1'inci Lig'de ayrılık! Kulüpten resmi açıklama geldiSüper Lig'de 2 haftada ilk ayrılık! Yeni teknik direktör belli oldu - SporSüper Lig'de 2 haftada ayrılık! Yeni teknik adam belli olduNeymar sahada hüngür hüngür ağladı, teknik direktör kovuldu! "Utanç verici, tam bir rezalet" - SporYıldız isim sahada ağladı, teknik adam kovulduUEFA açıkladı: Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi - SporUEFA açıkladı: Fenerbahçe-Benfica maçının hakemiMontella'nın "yeni sözleşme" ve "Türk vatandaşlığı" açıklaması gündem oldu: Hâlâ teklif bekliyorum - Spor"Yeni sözleşme" ve "Türk vatandaşlığı" çıkışı
Sonraki Haber Yükleniyor...