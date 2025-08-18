İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş kesenin ağzını açtı: Sancho'nun kararı belli oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna Eyüpspor'u Rafa Silva'nın uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlıların Jadon Sancho ile anlaştığı iddialarına dair İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

"SANCHO ŞİMDİLİK TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR"

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun, Süper Lig'de transferin son günü olan 12 Eylül'den önce Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığını belirtti.

Sancho ile Beşiktaş arasında anlaşma sağlandığı haberleri hakkında İtalyan gazeteci, "Beşiktaş 2 hafta önce anlaşma şartlarını sormuştu, bu tarihten beri yeni bir görüşme olmadı. Beşiktaş, Manchester United'ın istediği fiyatı yaklaşmaya istekli olsa da Sancho şimdilik Türkiye'ye gitmeyi kabul etmiyor. Türkiye'de transfer döneminin 12 Eylül'de kapanmasıyla birlikte yeni bir temas olabilir" ifadelerini kullandı.