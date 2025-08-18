Halil Umut Meler için Hacıosmanoğlu'na çağrı! Mustafa Çulcu'dan olay sözler

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, 17'nci dakikada ev sahibi takım lehine penaltı noktasını gösterirken, her 2 takımdan 2'şer oyuncuya sarı kart gösterdi.

"KADROYU KAYBEDERSEK GERİ GELMESİ ÇOK ZOR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunan Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, "Bu seviye hakemlerde zaman zaman bu düşüşler yaşanır. Bu durumu kendisi ve MHK çözemiyor. Bunu ancak TFF Başkanı ele alıp psikolojik destek verip çözüm üretebilir. Çünkü elit kategoride bulunmak uluslararası ayrıcalıktır. Kadroyu kaybedersek geri gelmesi çok zor uzun soluklu bir süreç istiyor" dedi.

"EVRENSEL UYGULAMALARDAN UZAK"

Eski hakem, "Maçın ilk taç atışı hatalıydı; yardımcı Murat Altan'ın dikkati ve ikazı ile taç el değiştirdi, bravo. 17'inci dakikada Robin Yalçın hamlede geç kalınca Orkun'un ayağına basit de olsa bir basması var hakem sahada penaltıyı verdi. 72'inci dakikada verdiği kolay bir karar aşaması bile evrensel uygulamalardan uzaktı, çorbaya döndü" ifadelerini kullandı.