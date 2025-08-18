Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı

Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı

- Güncelleme:
Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11&#039;ler açıklandı
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu nefes kesen bir mücadeleyle start alıyor. Sezonun açılış haftasında Elche - Real Betis maçı merakla bekleniyor. Taraftarlar ise Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor.

ELCHE-REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İspanya La Liga’nın 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Elche, evinde Real Betis’i ağırlayacak. Futbolseverler, Manuel Martínez Valero Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı - 1. Resim

ELCHE-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezonun ilk hafta karşılaşması Elche - Real Betis maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 22.00’de başlayacak.

Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı - 2. Resim

ELCHE-REAL BETİS MUHTEMEL 11

Elche: Dituro, Petrot, Bigas, Affengruber, Valera, Mendoza, Aguado, Febas, Nunez, Rodriguez, Daoudi

Real Betis: Lopez, Bellerin, Bartra, Llorente, Firpo, Fornals, Deossa, Garcia, Lo Celso, Riquelme, Hernandez

