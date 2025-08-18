Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler açıklandı
Güncelleme:
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu nefes kesen bir mücadeleyle start alıyor. Sezonun açılış haftasında Elche - Real Betis maçı merakla bekleniyor. Taraftarlar ise Elche - Real Betis maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor.
ELCHE-REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
İspanya La Liga’nın 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Elche, evinde Real Betis’i ağırlayacak. Futbolseverler, Manuel Martínez Valero Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
ELCHE-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sezonun ilk hafta karşılaşması Elche - Real Betis maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 22.00’de başlayacak.
ELCHE-REAL BETİS MUHTEMEL 11
Elche: Dituro, Petrot, Bigas, Affengruber, Valera, Mendoza, Aguado, Febas, Nunez, Rodriguez, Daoudi
Real Betis: Lopez, Bellerin, Bartra, Llorente, Firpo, Fornals, Deossa, Garcia, Lo Celso, Riquelme, Hernandez
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan