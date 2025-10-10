Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar açıklandı!

KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar açıklandı!
KPSS, ÖSYM, Tercih Dönemi, KPSS Sonuçları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday KPSS 2025/2 merkezi atama süreci için heyecanla ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. 2025 yılı KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar açıklandı! - 1. Resim

KPSS 2025 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2025 yılı KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, merkezi atama takviminin ilan edilmesini bekliyor.

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına yerleştirme yapılacak.

Geçtiğimiz yıl KPSS 2024/2 tercihleri 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da 2025/2 merkezi atama sürecinin yılın sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar açıklandı! - 2. Resim

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar 2025/2 merkezi yerleştirme süreci için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuzda, tercih tarihleri, kontenjanlar ve kurum dağılımları yer alacak.

Henüz resmi bir tarih paylaşılmadı fakat geçen yılın takvimi dikkate alındığında tercihlerin Aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar açıklandı! - 3. Resim

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzini üzüm bağında kaybettirmeye çalıştı, uyuşturucuyla yakalandıBu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam! - HaberlerFenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam!Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme işlemlerinde sona geliniyor - HaberlerEhliyet yenileme süresi uzatılacak mı, son başvuru tarihi ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme işlemlerinde sona geliniyorBu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyor - HaberlerBu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim 2025 Cuma TV yayın akışı merak ediliyorTUS yerleştirme sonuçları 2025 sorgulam ekranı: 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir? - HaberlerTUS yerleştirme sonuçları 2025 sorgulam ekranı: 2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?Belçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerBelçika - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11 açıklandı2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? - Haberler2026 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...