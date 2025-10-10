KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Sonuçlar açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, KPSS 2025 merkezi atama ne zaman, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2025 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 2025 yılı KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, merkezi atama takviminin ilan edilmesini bekliyor.

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına yerleştirme yapılacak.

Geçtiğimiz yıl KPSS 2024/2 tercihleri 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da 2025/2 merkezi atama sürecinin yılın sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar 2025/2 merkezi yerleştirme süreci için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Kılavuzda, tercih tarihleri, kontenjanlar ve kurum dağılımları yer alacak.

Henüz resmi bir tarih paylaşılmadı fakat geçen yılın takvimi dikkate alındığında tercihlerin Aralık ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.