Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Max Kruse'den çarpıcı değerlendirme: Fenerbahçe daha zor

Max Kruse'den çarpıcı değerlendirme: Fenerbahçe daha zor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Max Kruse&#039;den çarpıcı değerlendirme: Fenerbahçe daha zor
Fenerbahçe, Max Kruse, Freiburg, Stuttgart, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Freiburg, Stuttgard ve Fenerbahçe'nin tur şanslarını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Alman ekipleri ve sarı lacivertli takıma dair değerlendirmede bulundu.

"ZOR OLACAK AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Freiburg ve Stuttgart'ın şansını değerlendiren Kruse, "Freiburg'un fikstürüne bakıldığında Stuttgart'tan daha iyi bir şansa sahip oldukları görülüyor. Özellikle Bologna ve Nice, küçümsenmemeli. Freiburg için de zor olacak ama imkansız değil." dedi.

"FENERBAHÇE OLDUKÇA ZORLU BİR RAKİP"

Kruse, bu sözlerinin ardından, "Stuttgart'ın rakiplerinin daha güçlü mü olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kesinlikle. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Feyenoord maçı da oldukça zorlu Avrupa Ligi maçları." cevabını verdi.

FENERBAHÇE, STUTTGART'I AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü maç haftasında 23 Ekim'de Stuttgart ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

1 ayda 214 kişi hayatını kaybetti! Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını yine hedef aldıApple’dan 5 milyon dolarlık meydan okuma: Açığı bul, ödülü kap!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail maçı öncesi Norveç'ten 'yaptırım' açıklaması: Tartışma devam etmeli! - Sporİsrail maçı öncesi Norveç'ten 'yaptırım' açıklamasıMkhitaryan'dan yıllar sonra Mourinho ifşası: Günlerce aynı mesajı atmış! - SporEski öğrencisinden yıllar sonra Mourinho ifşasıAcun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat' demişti: Oliver Mcburnie 'ayın futbolcusu' seçildi - SporAcun 'Bu isme dikkat' dedi: 'Ayın oyuncusu' seçildiEski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti - SporEski dünya şampiyonu boksöre veda! Cenazeye ünlü akınıMilli maçta sahayı sedyeyle terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü - SporSedyeyle sahayı terk eden Ozan 1,5 yıl sonra geri döndüKayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 1,5 yıllık anlaşma - SporKayserispor'un yeni teknik adamı belli oldu: 1,5 yıllık imza
Sonraki Haber Yükleniyor...