Max Kruse'den çarpıcı değerlendirme: Fenerbahçe daha zor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Alman ekipleri ve sarı lacivertli takıma dair değerlendirmede bulundu.

"ZOR OLACAK AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Freiburg ve Stuttgart'ın şansını değerlendiren Kruse, "Freiburg'un fikstürüne bakıldığında Stuttgart'tan daha iyi bir şansa sahip oldukları görülüyor. Özellikle Bologna ve Nice, küçümsenmemeli. Freiburg için de zor olacak ama imkansız değil." dedi.

"FENERBAHÇE OLDUKÇA ZORLU BİR RAKİP"

Kruse, bu sözlerinin ardından, "Stuttgart'ın rakiplerinin daha güçlü mü olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Kesinlikle. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Feyenoord maçı da oldukça zorlu Avrupa Ligi maçları." cevabını verdi.

FENERBAHÇE, STUTTGART'I AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü maç haftasında 23 Ekim'de Stuttgart ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.