Maliye’den yeni adım: Doktor, kuyumcu ve emlakçılara yıllık harç geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düşük matrah beyan ederek vergi ödemekten kaçınan bazı meslek gruplarına yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Edinilen bilgilere göre doktorlar, kuyumcular, oto galericiler ve emlakçılar için yıllık harç uygulaması getirilecek.

İlgili Haber Vergi adaleti için yeni düzenleme! Çok kazanandan çok vergi

BEYANLAR GERÇEK GELİRLERİ YANSITMIYOR

Bakanlık, meslek gruplarının beyan ettiği gelirleri analiz ederek, bazı sektörlerde kazançların gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Bu kapsamda, vergi adaletini sağlamak ve kayıt dışılığı azaltmak amacıyla belirli meslek gruplarına ilave bir vergisel yükümlülük getirileceği öğrenildi. Yeni uygulamada gelir vergisi yükümlülüğü devam ederken, bunun yanında her yıl belirli bir tutarda harç alınması planlanıyor. Harç miktarlarının meslek gruplarına göre farklılık göstereceği, bu konuda çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ŞİMŞEK’TEN KAYIT DIŞILIĞA SERT MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda bazı mesleklerin gelir beyanlarının gerçek kazançlarla örtüşmediğine dikkat çekmişti. Şimşek, “Kuyumcuların geçen yıl aylık ortalama 42 bin 360 lira gelir beyan ettiğini görüyoruz. Bu rakam sektörün gerçek kazancını yansıtmıyor. Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız” ifadelerini kullanmıştı.

MESLEKLERİN AYLIK BEYANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bakanlık verilerine göre geçen yıl doktorların aylık ortalama brüt gelir beyanı 61 bin 31 lira, eczacıların 66 bin 236 lira, avukatların 33 bin 641 lira, restoran işletmelerinin 20 bin 329 lira, taksicilerin 12 bin 961 lira, büfelerin 11 bin 529 lira, bakkal ve marketlerin 10 bin 149 lira, minibüsçülerin 8 bin 954 lira, galericilerin 7 bin 842 lira, emlakçıların 5 bin 226 lira, kadın kuaförlerinin 4 bin 729 lira ve erkek kuaförlerinin 3 bin 633 lira olarak kayıtlara geçti.

EĞLENCE SEKTÖRÜNDE YÜKSEK GELİR BEYANLARI

Bakanlığın analizlerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise eğlence sektöründe çalışanların yüksek gelir beyanları oldu. Buna göre aktör, aktris ve dublörlerin aylık brüt gelir beyanı 157 bin 265 lira, müzisyen, ses sanatçısı ve sunucuların beyanı ise 136 bin 900 lira olarak belirlendi.

178 BİNİN ÜZERİNDE MÜKELLEFİ ETKİLEYECEK

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici, 86 bin 488 emlakçı ve 27 bin 946 bireysel doktor faaliyet gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle, bu meslek gruplarının hem gelir vergisi hem de yıllık harç yükümlülüğü bulunacak.

VERGİDE ADALET HEDEFLENİYOR

Bakanlık, düzenlemenin temel amacının vergide adaleti sağlamak olduğunu belirterek, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ilkesine vurgu yapıyor. Kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin önümüzdeki dönemde daha da artacağı ifade ediliyor.