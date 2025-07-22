İstanbulspor, genç stoperi renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor, Gaziantep FK'dan ayrılan genç yetenek İzzet Ali Erdal’ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin İzzet Ali Erdal. Takımımız, genç oyuncu İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı" denildi.