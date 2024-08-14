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Manisa FK Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Manisa FK Mustafa İnan&#039;ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde genç orta saha oyuncusu Mustafa İnan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

1. Lig takımlarından Manisa FK, genç orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Fikril Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Mustafa İnan, “Manisa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun için çok heyecanlıyım. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlaman istiyorum” dedi.

Futbola Antalyaspor altyapısında başlayan ve burada profesyonel kariyerine adım atan Mustafa, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonunda Antalya Kemerspor’da kiralık olarak forma giydi.

2021-2022 sezonunda 24 Erzincanspor’a transfer olan 24 yaşındaki orta saha 2023-2024 sezonunda transfer olduğu Batman Petrolspor’da başarılı bir performans sergiledi ve takımıyla şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 76 resmi maça çıkan Mustafa, Batman Petrolspor’un şampiyonluktaki en önemli oyuncularından biri oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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