İnşaat işçileri arasında malzeme kavgası! Ölü ve yaralı var

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İki grup arasında inşaat malzemesi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü ve Halil B., yanında bulunan silahla rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunlar Ömer Kandemir (31) ve kardeşi Önder Kandemir'i yaraladı.

AĞIR YARALI KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan kardeşler ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Olay yerinden kaçan şüpheli Halil B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.