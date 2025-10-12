Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnşaat işçileri arasında malzeme kavgası! Ölü ve yaralı var

İnşaat işçileri arasında malzeme kavgası! Ölü ve yaralı var







Denizli'de inşaat malzemesi paylaşımı sebebiyle işçiler arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. İki grup arasında inşaat malzemesi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü ve Halil B., yanında bulunan silahla rastgele ateş açmaya başladı. Kurşunlar Ömer Kandemir (31) ve kardeşi Önder Kandemir'i yaraladı.

İnşaat işçileri arasında malzeme kavgası! Ölü ve yaralı var - 1. Resim

AĞIR YARALI KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan kardeşler ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ömer Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Olay yerinden kaçan şüpheli Halil B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Çankırı ve Bursa'da kar yağışı başladı! Vatandaş kar topu oynamaya çıktı
