Türkiye-İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? FIFA Dünya Kupası eleme heyecanı başlıyor!

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.45'te çalacak. 86 milyonun tek yürek olacağı karşılaşma öncesi, "Türkiye-İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı?" sorularının cevabı araştırılıyor.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İspanya maçı öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Futbolseverler biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alabilecek. Bilet satışları süresi bulunan bütün takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları "www.passotaraftar.com.tr" web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: