Şifresiz yayınlanacak! Sturm Graz - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Wörthersee Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma canlı olarak takip edilecek. Rövanş mücadelesi olan Sturm Graz - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda heyecan dorukta!

STURM GRAZ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda heyecan dorukta. Sturm Graz ile Bodo/Glimt takımları 26 Ağustos 2025 Salı günü karşı karşıya gelecek kritik mücadele Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanacak.

Sturm Graz - Bodo/Glimt maçı TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Karşılaşma, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV platformlarından da takip edilebilecek.

STURM GRAZ - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya’nın Klagenfurt şehrinde bulunan Wörthersee Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak. Sturm Graz ve Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi yolundaki avantajı elde etmek için sahada olacak.

STURM GRAZ - BODO/GLIMT MUHTEMEL 11

Sturm Graz: O. Christensen, M. Johnston, T. Oermann, D. Lavalėe, E. Karić, T. Horvat, J. G. Stanković, T. P. Chukwuani, O. Kiteishvili, W. Bøving, L. Grgić

Bodo/Glimt: N. Haikin, F. Sjøvold, O. L. Bjørtuft, V. Nielsen, F. A. Bjørkan, H. Evjen, P. Berg, U. Saltnes, M. Jørgensen, K. Høgh, J. P. Hauge