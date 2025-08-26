Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica'nın hocasından Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar!

Benfica'nın hocasından Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ve Mourinho ile ilgili yöneltilen sorulara cevap verdi.

Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi play-off ayağında Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Lage, “Fenerbahçe iyi bir Şampiyonlar Ligi ekibi,” ifadesini kullanarak, sahada birlik ve kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti. 

"TÜRK KULÜPLERİNİN MAAŞ ŞARTLARINI BİZ KARŞILAYAMAYIZ"

Ünlü teknik adam, Mourinho’nun “Benfica çok para harcadı” şeklindeki sözlerine şöyle cevap verdi: “Portekiz’de hiçbir kulüp, Türk kulüplerinin ödediği maaşları karşılayamaz.” diyerek, kulüpler arasındaki mali uçuruma dikkat çekti. 

Bruno Lage'dan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar - 1. Resim

"KEREM AKTÜRKOĞLU TAKIMINDA MUTLU"

Bir gazetecinin, Kerem Aktürkoğlu’nun moralinin düşük olduğu eleştirisine de cevap veren Lage, “Kerem’in tüm takımla aramız gayet iyi. Maça girdiğinde gülüyordu ve takımının yanında duruyordu.” dedi. 

"BEN KEREM'İ HAZIRLADIM"

Daha önce benzer konularda konuşan Lage, “Kerem için bir teklif söz konusu. Ancak şu an tek odak noktamız onun Benfica’ya bağlılığı. Burada mutlu; bu yüzden ilk 11’de başlaması gerekiyordu.” dedi. Ayrıca diğer transfer konularının, kulübün başkanları arasında çözüleceğini belirtti. 

Bruno Lage'dan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar - 2. Resim

OYUN TARZLARINA DEĞİNDİ

Her türlü ihtimale hazır olduklarına değinen Lage  "Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor. Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kolektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız." ifadelerini kullanarak motivasyonlarının yüksek olduğunu belirtti. 

Bruno Lage'dan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar - 3. Resim

"TARAFTARLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin oyun tarzını iyi takip ettiklerini belirten tecrübeli teknik direktör "Kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro. Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında bir olarak Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanma. Taraftardan büyük destek istemekteyiz. Maçın her dakikasını anlayarak, kavrayarak desteklerini sergilemeleri gerekiyor." dedi.

