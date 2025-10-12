Fenerbahçe'de Sadettin Saran ağır bir mali yükle karşı karşıya! Tablo pek parlak değil

EMİN ULUÇ - Ali Koç, Fenerbahçe’yi Aziz Yıldırım’dan devraldığı gibi bırakmış! Koç, Yıldırım’dan bayrağı devraldığında kulübün 612 milyon avro borcu olduğunu açıklamıştı.

Yıldırım ise “Böyle bir borç varsa şerefsizim” diyerek borcun 350-400 milyon avro olduğunu savunmuştu. Koç görevi Sadettin Saran’a devrettikten sonra Fenerbahçe’nin borcu 387 milyon avro olarak açıklandı. Yani 18,8 milyar lira. 31 Ağustos 2025 itibarıyla belirlenen bu rakama 2025-26’ya ait 3,5 milyarlık oyuncu ücretleri de eklendiğinde ortaya çıkan tablo ise bonuslar, ikramiyeler hariç 22,3 milyar lira.

TAKIMA 200 MİLYON

Ali Koç yönetiminin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Bankalar Birliği’ne her hangi bir ödeme yapmadığı ortaya çıkarken, buradaki borcun da 4 milyar liraya çıktığı görüldü. Mevcut sözleşmelerin son bulacağı beş sezonluk süreçte oyunculara 207 milyon 998 bin avro ödeyecek sarı lacivertlilerin, aylık futbolcu faturası en az 15 milyon avro. Bu tabloda 25 Ekim’de yapılacak mali genel kurul kritik bir önem içeriyor. Olağanüstü genel kurulda reddedilen 11, 12, ve 13. maddeler yine geçmezse kulüp mali açıdan zora düşecek. Başkan Saran salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

150 MİLYONLUK BEKLENTİ

F.Bahçe, Kayışdağı ve Ataşehir projelerinden 150 milyon avro gelir bekliyor. Sermaye artırımından da 2,8 milyar lira hedefleniyor. Ancak mali genel kuruldan “ret” çıkarsa işler sarpa saracak.

EFE IŞIK SAÇIYOR

Fenerbahçe, Arda Güler ve Yusuf Akçiçek’ten sonra yeni bir yıldız adayı daha buldu. 2009 doğumlu Adnan Efe Fettahoğlu, A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Kariyerine Yusuf gibi Galatasaray altyapısında başlayan ve 2021’de yine Serhat Bekmezci tarafından Fenerbahçe’ye kazandırılan genç on numara Arda gibi solak. Tedesco, Devin Özek’in kararıyla A takıma davet edilen Adnan Efe’yle özel olarak ilgilenirken, sarı lacivertlilerin genç yetenekle profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TEDESCO TATİLDE EVE GİTTİ

Fenerbahçe’ye geldiği günden beri Samandıra’dan dışarıya adım atmayan Domenico Tedesco ülkesine gitti. Takıma üç gün izin veren İtalyan, pazartesi İstanbul’da olacak ve salı günü mesaiye devam edecek. Samandıra’da konaklayan Tedesco ilk kez izin yapıyor.