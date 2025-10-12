Kenan Yıldız'dan takım arkadaşına övgü: O bir efsane

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6-1 yendiği karşılaşmada iki gol atan Kenan Yıldız, açıklamalar yaptı.

Müthiş bir galibiyet aldıklarını kaydeden Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu'nun 100. maçı oluşuna da değinerek "Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan Ağabey'i tebrik ediyorum, o bir efsane. Kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GOLLER ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Attığı gollere ilişkin konuşan Kenan, "Böyle goller attığım için çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun." dedi.

"GÜRCİSTAN MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Gürcistan maçı için sabırsızlandığını söyleyen milli futbolcu, "Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Bugün de sadece bizim taraftarımızın sesi geliyor. Bu maç için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.