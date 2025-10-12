Montella 6-1'lik galibiyet sonrası özür diledi: Kusura bakmasınlar
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi. Zor bir deplasmandan tarihi bir galibiyetle ayrılıklarını kaydeden Montella, "Bugün ilklere imza attık" dedi. Altı gollü galibiyet sonrası yaşanan sevince değinen İtalyan çalıştırıcı, "Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlar kusura bakmasın" diye konuştu.
Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6 golle geçen A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.
"BUGÜN İLKLERE İMZA ATTIK"
İlklere imza atarak kazandıklarını belirten Montella, "Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız." dedi.
CAN UZUN VE İRFAN CAN SÖZLERİ
Can Uzun ve İrfan Can Kahveci hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.