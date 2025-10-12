Montella 6-1'lik galibiyet sonrası özür diledi: Kusura bakmasınlar

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6 golle geçen A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"BUGÜN İLKLERE İMZA ATTIK"

İlklere imza atarak kazandıklarını belirten Montella, "Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız." dedi.

CAN UZUN VE İRFAN CAN SÖZLERİ

Can Uzun ve İrfan Can Kahveci hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"FAZLA SEVİNDİK, KUSURA BAKMASINLAR"

İkinci yarıda yaptıkları taktiksel değişikliklerle kazandıklarını söyleyen Montella, altıncı golden sonra yaşananlara değinerek "İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptık. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikine pas atmamız gerektiğini söyledik. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı. İkinci yarı hızlıca golleri bulduk. Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için önemliydi. Gürcistan'la olan averaj durumundan dolayı sevindik." diye konuştu.

"NE OLURSA OLSUN, KUPADA OLMAK İSTİYORUZ"