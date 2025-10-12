Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Montella 6-1'lik galibiyet sonrası özür diledi: Kusura bakmasınlar

Montella 6-1'lik galibiyet sonrası özür diledi: Kusura bakmasınlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Montella 6-1&#039;lik galibiyet sonrası özür diledi: Kusura bakmasınlar
Futbol, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Bulgaristan, Dünya Kupası Elemeleri, Galibiyet, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi. Zor bir deplasmandan tarihi bir galibiyetle ayrılıklarını kaydeden Montella, "Bugün ilklere imza attık" dedi. Altı gollü galibiyet sonrası yaşanan sevince değinen İtalyan çalıştırıcı, "Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlar kusura bakmasın" diye konuştu.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ı 6 golle geçen A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"BUGÜN İLKLERE İMZA ATTIK"

İlklere imza atarak kazandıklarını belirten Montella, "Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız." dedi.

CAN UZUN VE İRFAN CAN SÖZLERİ

Can Uzun ve İrfan Can Kahveci hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"FAZLA SEVİNDİK, KUSURA BAKMASINLAR"

İkinci yarıda yaptıkları taktiksel değişikliklerle kazandıklarını söyleyen Montella, altıncı golden sonra yaşananlara değinerek "İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptık. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikine pas atmamız gerektiğini söyledik. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı. İkinci yarı hızlıca golleri bulduk. Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için önemliydi. Gürcistan'la olan averaj durumundan dolayı sevindik." diye konuştu.

"NE OLURSA OLSUN, KUPADA OLMAK İSTİYORUZ"

"Ne olursa olsun, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz" sözleriyle kararlılıklarını belirten Montella, "Dünya Kupası'na direkt mi gideriz, yoksa play-off üzerinden mi gideriz, bunu sahada göreceğiz." dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arda Güler'den merak edilen soruya tepkili cevap: Çok kötüydüBüyükşehir yasası değişiyor mu? Belediye harcamalarına sıkı denetim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler'den merak edilen soruya tepkili cevap: Çok kötüydü - SporArda'dan merak edilen soruya tepkili cevapİspanya, Gürcistan'ı eli boş gönderdi - Sporİspanya, Gürcistan'ı eli boş gönderdiA Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı: Tam 5 gol katkısı - SporArda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptıNijerya Milli Takımı uçağında korku dolu anlar! Osimhen ve Ndidi... - SporNijerya Milli Takım uçağında korku dolu anlarA Milli Takım'dan Bulgaristan'da 6 gollü tarihi zafer - SporA Milli Takım'dan 6 gollü tarihi zaferErol Bulut, Süper Lig'e resmen geri döndü - SporErol Bulut, Süper Lig'e resmen geri döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...