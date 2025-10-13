Liderler Trump’ın arkasına dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir konuşma yaptı. Kürsüde arkasında diğer dünya liderleriyle poz veren Trump’ın sözleri sırasında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başta olmak üzere bazı liderlerin sıkılmış ve rahatsız ifadeleri dikkat çekti.

TGRT Haber Medya Kritik programında bu anları değerlendiren gazeteci Nagehan Alçı, Trump’ın liderleri adeta cezalandırır gibi arkasında tuttuğunu belirtti.

Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu duruma katılmayarak oturmayı tercih ettiğine dikkat çekti ve Erdoğan’ın böyle bir ortamda beklemeyi seçmeyeceğini vurguladı.

"ERDOĞAN 'BU NE' DER GİDERDİ"

Alçı Trump'ın bu tavrını ve liderlerin düştüğü durumu şu şekilde yorumladı:

"Herkesi bu kadar şaşırtan mecburen alkışlatan şimdiye kadar bütün teamüllerle alay eden bir güne rastlanmadığını düşünüyorum. Liderleri arkasına dikmiş, 3 saattir beklettiği yetmiyormuş gibi liderler ne yapacaklarını şaşırıyor. Bu kadar nezaketten uzak.

Orada Tayyip Erdoğan yok, Katar yok, Sisi yok. Zaten Tayyip Erdoğan orada olması gerekse de orada durmaz, 'Bu ne der' gider karakterini biliyoruz. Hazır asker gibi cezaya dikmiş gibi dikti, arkada hiç bitmeden konuşmasını yaptı. Trump ile sürrealizm toprağa gömüldü yerini kaba gerçekçilik aldı."