Liderler Trump'ın arkasına dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum

Liderler Trump’ın arkasına dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liderler Trump’ın arkasına dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı&#039;dan dikkat çeken yorum
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mısır'daki Barış Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump’ın uzun konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraf karesinde yer almaması dikkat çekti. Gazeteci Nagehan Alçı, Erdoğan’ın bu duruşuyla zirvedeki sert atmosferi ve Trump’ın tavrını yorumladı ve "Tayyip Erdoğan orada olması gerekse de orada durmaz, 'Bu ne der' gider karakterini biliyoruz" dedi.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir konuşma yaptı. Kürsüde arkasında diğer dünya liderleriyle poz veren Trump’ın sözleri sırasında, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başta olmak üzere bazı liderlerin sıkılmış ve rahatsız ifadeleri dikkat çekti.

Liderler Trump’ın arkasında dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum - 1. Resim

TGRT Haber Medya Kritik programında bu anları değerlendiren gazeteci Nagehan Alçı, Trump’ın liderleri adeta cezalandırır gibi arkasında tuttuğunu belirtti.

Liderler Trump’ın arkasında dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum - 2. Resim

Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu duruma katılmayarak oturmayı tercih ettiğine dikkat çekti ve Erdoğan’ın böyle bir ortamda beklemeyi seçmeyeceğini vurguladı.

Liderler Trump’ın arkasında dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum - 3. Resim

"ERDOĞAN 'BU NE' DER GİDERDİ"

Alçı Trump'ın bu tavrını ve liderlerin düştüğü durumu şu şekilde yorumladı:

"Herkesi bu kadar şaşırtan mecburen alkışlatan şimdiye kadar bütün teamüllerle alay eden bir güne rastlanmadığını düşünüyorum. Liderleri arkasına dikmiş, 3 saattir beklettiği yetmiyormuş gibi liderler ne yapacaklarını şaşırıyor. Bu kadar nezaketten uzak.

Liderler Trump’ın arkasında dizildi, Erdoğan kareye girmedi! Nagehan Alçı'dan dikkat çeken yorum - 4. Resim

Orada Tayyip Erdoğan yok, Katar yok, Sisi yok. Zaten Tayyip Erdoğan orada olması gerekse de orada durmaz, 'Bu ne der' gider karakterini biliyoruz. Hazır asker gibi cezaya dikmiş gibi dikti, arkada hiç bitmeden konuşmasını yaptı. Trump ile sürrealizm toprağa gömüldü yerini kaba gerçekçilik aldı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

