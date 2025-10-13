Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni arasında ilginç diyalog: İyi görünüyorsun ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi kapsamında Mısır’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Zirve öncesi iki lider arasında geçen samimi diyalog dikkat çekti.

"SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM"

Uçaktan inerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüğünü söyleyen Meloni, "Beraber geldik, her şey yolunda değil mi?" diye sordu. Erdoğan ise Meloni'ye "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" diyerek esprili bir cevap verdi.

Meloni'nin "Evet, evet biliyorum" şeklindeki karşılığı salonda gülüşmelere neden oldu.