DMM depremzedelerle ilgili iddiaları yalanladı! "Hatay'da çadırda kalan kimse yok"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Hatay’da hâlâ çadırda kalan depremzedeler var” iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve çadırkentlerin 20 Eylül 2023 itibarıyla tamamen kaldırıldığını açıkladı. Merkez, vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarının konteyner kentlerde karşılandığını belirterek, asılsız sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yer alan “Hatay’da hâlâ çadırda kalan depremzedeler var” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçladığı ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden yanıltıcı içerikler olduğu vurgulandı.

DMM' depremzedelerle ilgili iddiaları yalanladı!

"ÇADIR KENTTE HİÇBİR VATANDAŞIMIZ KALMAMAKTADIR"

DMM, Hatay’da depremin ardından kurulan tüm çadırkentlerin, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte 20 Eylül 2023 itibarıyla tamamen kaldırıldığını bildirdi. Açıklamada, “Şu anda hiçbir vatandaşımız çadırkentlerde kalmamaktadır.” ifadesi yer aldı.

Ayrıca kentte 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölümün kurasının çekildiği, hak sahiplerinin belirlendiği ve kalıcı konutlara yerleştirme sürecinin kararlılıkla sürdüğü aktarıldı.

DMM açıklamasında, “Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları, tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır. Sosyal medyada ‘çadırlarda hayat devam ediyor’ iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Resmî kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” denildi.

