Türkiye İş Bankasının ana destekçiliğinde 8 yıldır sürdürülen Workup’ın 13. döneminden 16 girişim mezun oldu.

İş Kuleleri Salonunda düzenlenen Demo Day etkinliğine, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri, ‘melek yatırımcılar’ girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin yöneticileri katıldı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada “İş Bankasının girişimcilik dünyasına ayırdığı fonların büyüklüğü 1 milyar doları geçti. Bu girişimlerin bugünkü piyasa değeri ise 1 milyar doları aşmıştır” diye konuştu.

Workup, bugüne kadar 17 bini aşkın başvuru aldı. 13. dönemin tamamlanmasıyla Workup mezun sayısı 182’ye ulaştı. Girişimlerin 75’ten fazlası, farklı yatırımcılardan 60 milyon doların üzerinde yatırım aldı. İş Bankası ve Grup şirketleri programa dâhil olan girişimlerden 80’den fazlası ile iş birliği yaptı. Maxis Girişim Sermayesi fonları, bugüne kadar Workup mezunu 18 girişime 5 milyon dolar fon sağladı.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

