İsrail ordusunun baskınlarında yüzlerce Filistinlinin darp, tehdit ve yağmaya uğradığı belirtilirken, Yahudi yerleşimcilerin Beytüllahim kırsalına düzenlediği saldırıda 10 kişi yaralandı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde her hafta yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Söz konusu Filistinlilerin birkaç saat sonra serbest bırakıldığını belirten Serahine “Ancak bu kişilerin çoğu kötü muameleye maruz kalıyor” dedi.

İsrail ordusunun evlerine baskın düzenlediği, eşyalarını tahrip ettiği, kötü muamelede bulunduğu, saatlerce veya günlerce gözaltında tuttuğu Filistinlilerin tamamını duyurmadığını söyleyen Serahine “İsrail sadece fiili tutuklamaları, yani cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde tuttuğu kişileri açıklıyor” diye konuştu. Serahine, İsrail ordusunun saha sorgulamalarının şiddetli darp, kışkırtma ve tehditlerle geçtiğini, askerlerin baskın yaptığı evlerdeki eşyaları tahrip edip paraları çaldığını belirtti. İsrail ordusunun geçen hafta “onlarca” kişiyi gözaltına aldığı açıklamasına ilişkin Serahine, “Biz, 26 Kasım’da başlattığı son saldırıda yalnızca Tubas’ta 162 Filistinlinin gözaltına alındığını belgeledik” diye konuştu.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim’e bağlı Halayil el-Luz beldesine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaralandı. Yerel kaynaklar, bazı evlere saldıran Yahudilerin, Filistinlilere ait seraları da ateşe verdiğini aktardı.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

