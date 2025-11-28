İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı Tabatabai öldürüldü. Örgüt olayın ardından 5 ölü, 28 yaralı olduğunu doğruladı. Hizbullah lideri Kasım, saldırıya karşılık vereceklerini ve bunun için "uygun zamanı" belirleyeceklerini açıkladı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırgan tutumu devam ediyor.

İşgalci ordu 23 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişiyi öldürdü, 28 kişiyi de yaraladı. Hizbullah, İsrail saldırısında Tabatabai'nin öldüğünü doğruladı.

Hizbullah lideri Kasım, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Tabatabai'yi anma töreninde konuştu.

Kasım, konuşmasında, "Bu suikast (Tabatabai'nin öldürülmesi) moralimizi bozamaz, çünkü biz köklü ve uzun yıllara dayanan geleneklere sahip bir partiyiz" dedi.

Lübnan'da İsrail adına casusluk yapan ajanların ve sızmaların varlığına işaret eden Kasım, "Casusluk faaliyetleri her zaman var ve uluslararası yayınlar, yabancı uyrukluların gelişi ve hatta bazı Arap istihbaratları nedeniyle açık bir alandayız. Ne yazık ki bunların hepsi İsrail düşmanına istediği bilgiyi sağlamaya katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kasım, "Yaşanan olay apaçık bir saldırı ve iğrenç bir suçtur. Buna karşılık verme hakkımız var ve bunun için uygun zamanı belirleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

