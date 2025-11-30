CarrefourSA, alışveriş deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek maksadıyla yeni Dijital Cüzdan uygulaması Payfour’u hizmete sundu.

Müşteriler Payfour ile puan kampanyalarından ve kendilerine özel fiyat, indirim ve marka iş birliği fırsatlarından yararlanabilecek. Kredi kartı olmayan ya da limitini kullanmak istemeyen müşteriler ise hazır limit, alışveriş kredisi, ödeme erteleme ve taksit seçenekleri ile avantajlı fırsatlara sahip olacak. CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, Payfour ile alışverişleri keyifli hâle getirdiklerini söyledi.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

