Türkiye Gazetesi
Payfour ile kişisel alışveriş deneyimi
CarrefourSA, alışveriş deneyimini kişiselleştirmek ve iyileştirmek maksadıyla yeni Dijital Cüzdan uygulaması Payfour’u hizmete sundu.
Özetle
Kaydet
Ekonomi az önce
CarrefourSA, müşterilerine kullanışlı ödeme seçenekleri sunan Payfour uygulaması ile iş birliği yapıyor.
- Müşteriler puan kampanyalarından ve özel indirimlerden yararlanabilir.
- Kredi kartı olmayanlar hazır limit, alışveriş kredisi ve taksit seçeneklerinden faydalansabilir.
- CarrefourSA, Payfour ile alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmeyi hedefliyor.
Müşteriler Payfour ile puan kampanyalarından ve kendilerine özel fiyat, indirim ve marka iş birliği fırsatlarından yararlanabilecek. Kredi kartı olmayan ya da limitini kullanmak istemeyen müşteriler ise hazır limit, alışveriş kredisi, ödeme erteleme ve taksit seçenekleri ile avantajlı fırsatlara sahip olacak. CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, Payfour ile alışverişleri keyifli hâle getirdiklerini söyledi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR