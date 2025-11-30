Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’nin, ülkesinin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini dört seneliğine askıya alması yönünde verdiği karar bir sene sonra tekrar protesto edildi.

Gece saatlerinde başkentin farklı noktalarında toplanan binlerce gösterici, Parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde Gürcistan, AB, ABD ile Ukrayna’nın bayraklarını taşıyan göstericiler, hükûmet karşıtı sloganlar attı.

Parlamento’nun önündeki Şota Rustaveli Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, Tiflis yönetimine Gürcistan’ın AB ile entegrasyonu sürecinde etkili adımlar atma çağrısında bulundu.

Burada konuşma yapan bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, ülkede geçen yıl yapılan AB yanlısı gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklu olarak yargılanan eylemcilerin serbest bırakılması talep etti.

Editör:TÜRKİYE GAZETESİ

