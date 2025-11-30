2025’in üçüncü çeyreğinde global startup yatırımları 120,7 milyar dolara ulaşırken, Türkiye’de 121 işlemle toplam hacim 234,6 milyon dolar oldu.

KPMG Türkiye M&A ve 212 iş birliğiyle hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı.

Rapora göre üçüncü çeyrekte küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları 120,7 milyara yükselirken işlem adedi 7.579 oldu. Bu oran bir önceki çeyrekte 7.356 işlem ve 101,1 milyar dolar şeklindeydi. Startup ekosisteminde artan likidite; başta yapay zekâ, savunma teknolojileri ve kuantum bilişim dikeyleri olmak üzere ekosisteme yönelik yatırımcı ilgisini yeniden canlandırdı. Bu çeyreğin en büyük işlemi, Anthropic’in almış olduğu 13 milyar dolar tutarındaki yatırım olurken, onu xAI’ın aldığı 10 milyar ABD dolarlık ve Mistral’ın aldığı 1,5 milyar dolarlık yatırımlar takip etti.

Öte yandan Türkiye girişimcilik ekosistemi işlem adedi bazında ciddi artışa işaret etse de değeri yüz milyon doların üzerinde olan işlem bulunmadığından hacim bazında düşüşe işaret etti. Üçüncü çeyrekte 121 işlemin toplam hacmi 234,6 milyon dolar olurken, bu ikinci çeyrekte 46 işlem ve 857,9 milyon dolar, geçen yılın aynı döneminde ise 146 işlem ve 305 milyon dolardı. Erken aşama yatırımlar, 155,5 milyon dolar hacim ile toplam işlem hacminin yaklaşık üçte ikisini oluşturdu ve işlem hacminden en büyük payı aldı. Bunu %25,6’lık pay ile startup satın alımları takip etti. En fazla işlem adedi, 19 işlem ile yapay zekâ dikeyinde kaydedildi, bunu 16 işlemle SaaS ve 12 işlemle sağlık teknolojileri izledi.

İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek ev sahipliğinde düzenlenen Big Bang Startup Challenge bu yıl 14’üncü defa gerçekleştirildi. UNIQ İstanbul’da “ImpactVerse” temasıyla düzenlenen etkinlikte TOP 50 teknoloji girişimi 8 farklı dikeyde sahne alarak yatırımcılarla buluştu.

Bloocell, Werer Energy, Arya AI, Vignetim ve Biges Kompozit ilk beşe giren girişimler olurken, sahye çıkan girişimlere 1,74 milyar TL’yi aşan ödül ve nakit dağıtıldı. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş, bir fikrin ticarileşebilme ihtimalinin daha iyi ölçülebildiğini belirterek, “Girişimcilik dünyasının geleceğinde yapay zekâ belirleyici olacak, niceliksel büyümeden ziyade nitelikli ve teknoloji odaklı bir küçülme yaşanacak. Girişimciler, teknolojik olmayan ve ileride ölçeklenemeyecek girişimleri ilk aşamada terk etmeye başlayacak” dedi.



