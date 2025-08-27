Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor!

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor!
Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesine dönmek için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü Kadıköy’de Chobani Stadyumu’nda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak. Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti, kaç yıldır gidemiyor, Fenerbahçe Benfica'yı elerse ne olur merak ediliyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına toplamda 6 kez katıldı. Şimdi ise Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti, kaç yıldır gidemiyor, Fenerbahçe Benfica'yı elerse ne olur soruları gündemde yer aldı.

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor! - 1. Resim

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTTİ?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en son 2008-2009 sezonunda mücadele etti. O sezon ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına yükselen sarı-lacivertliler, G Grubu’nda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile karşılaştı.

6 maç sonunda galibiyet elde edemeyen takım, sadece 2 beraberlik alarak grubu son sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçını 10 Aralık 2008’de Dinamo Kiev’e karşı oynadı.

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor! - 2. Resim

FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMİYOR?

Fenerbahçe 2008-2009 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılamadı. Bu süreçte ön eleme turlarında mücadele etse de gruplara yükselmeyi başaramadı.

Bugüne kadar sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi grup aşamasına toplam 6 kez katıldı ve çıktığı 40 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor! - 3. Resim

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE NE ZAMAN KALDI?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük başarısı 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselmesi oldu. Grup aşamasında Inter, CSKA Moskova ve PSV ile mücadele eden takım, grubu 11 puanla ikinci sırada tamamladı.

Son 16 turunda Sevilla ile oynanan maçlar sonunda penaltılarla çeyrek finale çıkan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Chelsea’ye elendi.

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne gitti? Fenerbahçe'nin tur atlaması için Benfica'yı elemesi bekleniyor! - 4. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA'YI ELERSE NE OLUR?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’yı eleyebilirse, uzun yıllardır beklediği grup aşamasına adını yazdıracak. Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için Benfica'ya karşı galip gelmesi gerekiyor.

