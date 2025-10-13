Almanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı
Almanya'da Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig maçında Mesopotamien 2, biri kadın futbolcu olmak üzere sahaya sadece 7 kişi çıkan Moorburg'u 66-0 mağlup ederek eşine rastlanmayan bir galibiyete imza attı.
Hamburg Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Mesopotamien 2, sahaya 7 kişi çıkan Moorburg'u 66-0 mağlup etti.
TÜRK STOPER'DEN 17 GOL
NTV Spor'da yer alan haberde,ev sahibi ekipte Türk futbolcu Ömer Yıldırım'ın, Moorburg ağlarına 17 gol gönderdiği kaydedildi.
Mesopotamien 2 takımına galibiyeti getiren golleri Ibrahim Chaaban (9), Razak Mako Alassani (4), Walid Chaaban (2), Hicham El Youbi (4), Jaan Garip De Sousa Baptista (1), Radouan Troudi (10), Luka Milan Makocevic (7), Patrick Stritzki (1), Gabriel Çakır (3) kaydetti. Müsabakada 8 kez de Moorgburg'lu oyuncular kendi kalesine gol attı.
Mesopotamien 2, Hamburg Bölgesel Amatör Ligi’nde3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Moorburg puansız şekilde ligin dibine demir attı.