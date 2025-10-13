Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Almanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı

Almanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;da 66-0&#039;lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı
Futbol, Amatör Lig, Almanya, Maç Sonucu, Gol Krallığı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig maçında Mesopotamien 2, biri kadın futbolcu olmak üzere sahaya sadece 7 kişi çıkan Moorburg'u 66-0 mağlup ederek eşine rastlanmayan bir galibiyete imza attı.

Hamburg Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden Mesopotamien 2, sahaya 7 kişi çıkan Moorburg'u 66-0 mağlup etti. 

TÜRK STOPER'DEN 17 GOL

NTV Spor'da yer alan haberde,ev sahibi ekipte Türk futbolcu Ömer Yıldırım'ın, Moorburg ağlarına 17 gol gönderdiği kaydedildi. 

Mesopotamien 2 takımına galibiyeti getiren golleri Ibrahim Chaaban (9), Razak Mako Alassani (4), Walid Chaaban (2), Hicham El Youbi (4), Jaan Garip De Sousa Baptista (1), Radouan Troudi (10), Luka Milan Makocevic (7), Patrick Stritzki (1), Gabriel Çakır (3) kaydetti. Müsabakada 8 kez de Moorgburg'lu oyuncular kendi kalesine gol attı.

Mesopotamien 2, Hamburg Bölgesel Amatör Ligi’nde3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Moorburg puansız şekilde ligin dibine demir attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın ve gümüş rekora koşuyor!Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı! Hangi illerde artış var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
525 bin nüfuslu ülkeden tarihi başarı: Dünya Kupası'na ilk kez katılacaklar - Spor525 bin nüfuslu ülke, Dünya Kupası biletini aldıKerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun cevabı: Onun da zamanı gelecektir - SporKerem'den Can Uzun cevabı: Onun da zamanı gelecektirVincenzo Montella'dan Berke Özer krizi açıklaması: Milli Takım'da kimse bunu yapamaz - Spor"Milli Takım'da kimse bunu yapamaz"Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacak - SporGürcistan maçının tribün gelirleri Gazze'ye bağışlanacakSüper Lig ekibi açıkladı: Biletler sezon sonuna kadar ücretsiz - SporSüper Lig ekibinden büyük jest: Biletler ücretsiz olacakBeşiktaş, 2018'li Yusuf Emre Yığcı’yı kadrosuna kattı - SporBeşiktaş, 2018'li Yusuf Emre Yığcı’yı kadrosuna kattı
Sonraki Haber Yükleniyor...