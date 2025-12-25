Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı. Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası