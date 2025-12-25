HABER MERKEZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı. Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Özetle DinleCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı
Kaydet
Gündem 5 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
- Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Regaip Kandili'ni kutladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını da tebrik etti.
- Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşı ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni etti.
0:00 0:00
1x
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net cevabı İsrail basınında: Türkiye’nin politikaları İsrail’i köşeye sıkıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR