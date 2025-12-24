“Bizim gündemimiz büyük Türkiye” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak da “Bu yolun kolay olmadığını biliyorduk. Tarihî süreçteyiz, geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan / ANKARA - AK Parti MKYK’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“15 aydır hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreci için de sağduyulu yaklaşım önemli” diyen Erdoğan, “Mikro-siyaset ve bölgecilik yapmadan 86 milyonu kapsayan bir dille anlatacağız. Partimizin ve itikadımızın surlarında gedik açılmaması için çok dikkatli olmalıyız. Süreci anlatma konusunda dikkat edin. Bu süreci devam ettireceğiz. Türkiye açısından çok önemli hassas bir şekilde yöneteceğiz. Buradan geri adım atmak söz konusu değil, tarihsel bir süreç. Bu yolun kolay olmadığını biliyorduk. Süreci korumak için elimizden geleni yapacağız. Kararlıyız” açıklamasını yaptı.

MECLİS’TE KAVGA

Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te yaşanan kavga ve tartışmaları da işaret ederek, “Meclis’te tatsız bir durum yaşandı. Muhalefetin milletin derdine dair bir vizyonu olmadığını gördünüz. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesi aşağı çekilmemeli. Biz muhalefetin bu tutumuna bakmayacağız. Türkiye’nin gerçek gündemine bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye’yi büyütmek” dedi.

2026 KRİTİK YIL

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, konuşmasında teşkilat çalışmaları ve 2028 seçimlerine de değinerek, “2026 yılı yaklaşan seçimlerle ilgili hazırlıklarımız bakımından kritik bir süreci kapsıyor. 2027’ye çok güçlü girmek istiyoruz. Çalışmalarımızı buna göre artırmalıyız” dedi. Mübarek üç aylar ve yaklaşan ramazan ayı için de uyarılarda bulunan Erdoğan, her günün en verimli şekilde geçirilmesi için talimat verdi.

