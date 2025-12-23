Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan, "2028–2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu projeyle Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak, ülkemiz bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, törende bilim insanlarına verilen ödüllerin Türkiye’nin bilim vizyonu açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

"GELECEĞİMİZİ BİLİMLE İNŞA EDECEĞİZ" MESAJI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceğini bilimsel çalışmalarla şekillendireceklerini vurgulayarak, engellemelere rağmen yeni buluşlara imza atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İnsan fıtratının sorgulamaya ve anlamaya dayalı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bilimin temel özelliklerinden birinin evrensellik olduğunu ifade ederek, "İnsan fıtratı icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek ve anlamak ister. Doğanın, tarihin, eşyanın anlamını kavramak insan olmanın vasfıdır. Bilimin en temel özelliği evrensel olmasıdır." şeklinde konuştu.

TARİHİ MİRAS VE BİLİM GELENEĞİ

Türkiye’nin bilim tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, Anadolu’nun büyük şahsiyetlerin yetiştiği bir coğrafya olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişle övünürken geleceği ihmal etmeyeceklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bilimde önde gelen ülkelerdeniz. Batıda kurulan ilk üniversiteler bizim eğitim metotlarımızı örnek alınmasıyla faaliyete başlamıştır. Anadolu coğrafyası büyük şahsiyetlerin yetişme ve olgunlaşma merkezidir."

GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİLİM VURGUSU

Bilime yapılan katkıların altını çizen Erdoğan, gençlere verdikleri desteği, "Bilime ve insanlığa geçmişte çok önemli katkılar yaptık. Ecdadımızla daima iftihar edecek ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Maziden aldığımız birikimi büyüterek güçlendirerek zenginleştirerek ileriye taşıyacağız. Bilgiye sırtımızı dönmeyeceğiz." ifadeleriyle anlattı.

GENÇLERE DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilime katkı sunmak isteyen gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Bilime ve insanlığa önemli katkılar yaptık. Ülkemize katkı vermek isteyen gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL FAALİYETLERE DEVLET DESTEĞİ

Hükümetin bilimsel çalışmalara verdiği desteklere değinen Erdoğan, bu alandaki kararlılıklarını, "Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri her alanda destekliyoruz. Gençlerimizin geliştirdikleri projelere önemli destekler sunuyoruz. Gençleri bilime teşvik ediyoruz." diyerek açıkladı.

TÜBİTAK VE AR-GE YATIRIMLARI

Devletin bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarını rakamlarla paylaşan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"TÜBİTAK bünyesindeki 36 bin projeye 153 milyar TL tahsis ettik. ARGE merkezlerin sayısını 0'dan 360'a, TEKNOPARK olan illerimizi sayısını 2'den 64'e yükselttik. 415 bin bilim insanımıza 46,5 milyar lira destek sağladık. 2026'da kütüphaneleri 1 milyon metrekarenin üzerine taşımayı hedefliyoruz."

SAVUNMA SANAYİİNDE GELİNEN NOKTA

Savunma sanayii alanında Türkiye’nin ulaştığı seviyeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alandaki başarıların dünya tarafından yakından takip edildiğini ifade ederek, "Savunma sanayii alanında geldiğimiz seviyeyi görüyorsunuz. Pek çok ülkenin imrendiği çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

Muhalefetin bilimsel çalışmalara yaklaşımını eleştiren Erdoğan, "Biz yaptığımız denemelere ‘Balıklar rahatsız oluyor’ diye bir muhalefetle mücadele ediyoruz. Muhalefet anlayamasa da biz milletimizin bilgisine, birikimine, zekasına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GELECEK HEDEFLERİ

Yapay zekâdan bulut teknolojilerine kadar birçok alanda önemli projelere imza atıldığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin dijital merkez olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yapay zekadan otonom sistemlere veri depolama ve işleme merkezlerinden insansız teknolojilere pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz. Kısa süre önce Türkiye’de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu proje ile Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak ülkemiz bölgesinin veri üstü konumuna gelecektir."

