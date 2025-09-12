Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Brezilya siyasetinde deprem: Bolsonaro 40 yıl hapisle karşı karşıya! 

Brezilya siyasetinde deprem: Bolsonaro 40 yıl hapisle karşı karşıya! 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya siyasetinde deprem: Bolsonaro 40 yıl hapisle karşı karşıya! 
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Jair Bolsonaro’yu mevcut hükümete darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu. Bolsonaro’nun 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. 

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu. Davaya bakan 5 yargıçtan 3’ü Bolsonaro’yu suçlu bulurken, kararın kesinleşmesi ve cezanın açıklanması Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin tarafından yapılacak.

Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, Bolsonaro’nun başında bulunduğu “suç örgütünün” demokratik hakların kullanımını engellemeye çalıştığına dair kesin kanıtlar bulunduğunu belirtti.

BOLSONARO 40 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ağustostan bu yana ev hapsinde olan Bolsonaro, darbenin yanı sıra demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırma, silahlı suç örgütü kurma ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla yargılanıyor.

Raportör Alexandre de Moraes, Bolsonaro’nun cezasını çekip çekmeyeceği ve bunun hangi koşullarda olacağı konusunda karar verecek. Seçenekler arasında ev hapsi, yüksek güvenlikli cezaevi veya kışlada tutulma yer alıyor. Bolsonaro’nun alabileceği hapis cezasının 40 yılı aşabileceği belirtiliyor.

Brezilya siyasetinde deprem: Bolsonaro 40 yıl hapisle karşı karşıya!  - 1. Resim

BREZİLYA’DAKİ OLAYLAR VE DARBE GİRİŞİMİ

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan başkanlık seçimlerinde sol görüşlü Lula da Silva, Bolsonaro’yu koltuğundan etmişti. Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri ve 8 Ocak 2023’te Ulusal Kongre binasına baskın yapmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024’te Bolsonaro’nun darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Federal Yüksek Mahkeme ise 26 Mart’ta Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi onaylamıştı.

Bu dava, Brezilya tarihinin en kritik yargı süreçlerinden biri olarak gösteriliyor ve ülke siyasetinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sanayide "çırak dövme" meselesi kanlı bitti: 3 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anket sonuçları ortaya çıkardı! Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor - DünyaAlman pilotlar uçuşlarda uyuyorFox News'te Netanyahu karşıtı reklam: 'Clinton'ı kandırdı, Obama'yı dolandırdı, Biden'ı oyuna getirdi' - DünyaFox News'te Netanyahu karşıtı reklamİmza sayısı 4 bini aştı! Hollywood yıldızlarından İsrail'e ambargo - DünyaHollywood yıldızlarından İsrail'e ambargoTrump'tan dünyaya gözdağı: "Bize saldırırsanız sizi avlayacağız" - DünyaTrump'tan dünyaya gözdağı!Türk hackerlar İsrail Savunma Bakanı’nın kabusu oldu! Görüntülü aramayı yanlışlıkla kabul etti - DünyaTürk hackerlar İsrail Savunma Bakanı'nı rezil etti!Çin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım paketi - DünyaÇin şirketleri de listede! ABD’den Husiler’e sert yaptırım!
Sonraki Haber Yükleniyor...