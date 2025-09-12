Brezilya siyasetinde deprem: Bolsonaro 40 yıl hapisle karşı karşıya! 

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu. Davaya bakan 5 yargıçtan 3’ü Bolsonaro’yu suçlu bulurken, kararın kesinleşmesi ve cezanın açıklanması Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin tarafından yapılacak.

Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, Bolsonaro’nun başında bulunduğu “suç örgütünün” demokratik hakların kullanımını engellemeye çalıştığına dair kesin kanıtlar bulunduğunu belirtti.

BOLSONARO 40 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ağustostan bu yana ev hapsinde olan Bolsonaro, darbenin yanı sıra demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırma, silahlı suç örgütü kurma ve kamu malına zarar verme suçlamalarıyla yargılanıyor.

Raportör Alexandre de Moraes, Bolsonaro’nun cezasını çekip çekmeyeceği ve bunun hangi koşullarda olacağı konusunda karar verecek. Seçenekler arasında ev hapsi, yüksek güvenlikli cezaevi veya kışlada tutulma yer alıyor. Bolsonaro’nun alabileceği hapis cezasının 40 yılı aşabileceği belirtiliyor.

BREZİLYA’DAKİ OLAYLAR VE DARBE GİRİŞİMİ

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de yapılan başkanlık seçimlerinde sol görüşlü Lula da Silva, Bolsonaro’yu koltuğundan etmişti. Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri ve 8 Ocak 2023’te Ulusal Kongre binasına baskın yapmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024’te Bolsonaro’nun darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Federal Yüksek Mahkeme ise 26 Mart’ta Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi onaylamıştı.

Bu dava, Brezilya tarihinin en kritik yargı süreçlerinden biri olarak gösteriliyor ve ülke siyasetinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.