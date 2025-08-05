Darbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezası

Mahkemenin yargıcı Alexandre de Moraes'in bu kararı, Bolsonaro'nun milletvekili olan üç oğlunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşması dolayısıyla kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği öne sürülerek verdiği aktarıldı.

Söz konusu karar dolayısıyla Bolsonaro'nun, yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2022'deki ikinci tur seçimlerde Lula da Silva, aşırı sağcı eski başkan Jair Bolsonaro’yu geride bırakarak Brezilya Devlet Başkanı oldu ve 1 Ocak 2023’te göreve başladı. Seçimin ardından Bolsonaro destekçileri yolları kapattı, 8 Ocak’ta ise Kongre binasını bastı.