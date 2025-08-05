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Darbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Darbeyle suçlanan eski devlet başkanına ev hapsi cezası
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

'Darbe girişimi' suçlamasıyla yargılanan Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ev hapsi cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yargılandığı davada gelişmeler yaşandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'ya geçen ay elektronik ayak kelepçesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından şimdi de ev hapsi cezası verilmesine hükmetti.

Mahkemenin yargıcı Alexandre de Moraes'in bu kararı, Bolsonaro'nun milletvekili olan üç oğlunun videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşması dolayısıyla kendisine uygulanan ihtiyati tedbirleri ihlal ettiği öne sürülerek verdiği aktarıldı.

Söz konusu karar dolayısıyla Bolsonaro'nun, yalnızca aile üyeleri ve avukatlarıyla görüşme hakkına sahip olacağı ve evindeki tüm cep telefonlarına el koyulacağı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2022'deki ikinci tur seçimlerde Lula da Silva, aşırı sağcı eski başkan Jair Bolsonaro’yu geride bırakarak Brezilya Devlet Başkanı oldu ve 1 Ocak 2023’te göreve başladı. Seçimin ardından Bolsonaro destekçileri yolları kapattı, 8 Ocak’ta ise Kongre binasını bastı.
 
26 Kasım 2024’te Federal Polis, Bolsonaro’nun Lula hükümetine yönelik darbe planına karıştığını öne sürdü. Yüksek Mahkeme, 26 Mart’ta Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Eski ABD Başkanı Trump ise Truth Social'da Bolsonaro’ya destek açıklaması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı

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