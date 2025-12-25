Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada: Milli futbolcu bedavaya gelebilir
Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan’ı renklerine bağlamak istiyor. Milli futbolcu da, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.
- Teknik direktör Sergen Yalçın; stoper, sol bek ve orta sahanın güçlendirilmesini istiyor.
- Beşiktaş’ta orta saha transferi için en ciddi aday Salih Özcan.
- Salih Özcan’ın, Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.
- Beşiktaş, Salih Özcan’ı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılar, devre arası transfer döneminde 4 ile 6 arasında takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden özellikle stoper bölgesinin, sol bekin ve orta sahanın güçlendirilmesini istedi.
EN CİDDİ ADAY
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta orta saha transferi için en ciddi aday Salih Özcan. Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu, siyah-beyazlıların bu bölge için listesinin ilk sırasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ BONSERVİS ÖDEMEMEK
Son dönemde Borussia Dortmund’da forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi, Alman ekibiyle olan sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan milli oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.
4 MAÇTA 21 DAKİKA
2022 yazında Köln’den Borussia Dortmund’a transfer olan, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Wolfsburg’da kiralık geçiren Salih Özcan, bu sezon 3’ü Bundesliga, 1’i Almanya Kupası olmak üzere 4 maçta toplam 21 dakika süre aldı.
