ABD'de bir uçuş sırasında pilotun bilincini kaybetmesi üzerine 'hızlı ve kontrolsüz' basınç kaybeden küçük uçak, Garmin firmasına ait "otomatik iniş sisteminin" devreye girmesiyle havalimanına kendi kendine indi. Firmadan yapılan açıklamada, "İlk kez gerçek bir acil durumda, otomatik iniş baştan sona kullanıldı." ifadesine yer verildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver şehrinde yaşanan olayda; Beechcraft Super King Air B200 tipi uçakta pilotun bilincini kaybetmesi üzerine Garmin Autoland sistemi devreye girdi.

UÇAK KENDİ KENDİNE İNDİ

ABD merkezli Fox 31'in haberine göre söz konusu uçak, 20 Aralık'ta Aspen bölgesinden havalandıktan sonra pilotun bilincini kaybetmesi üzerine 'hızlı ve kontrolsüz' bir şekilde basınç kaybetti. Uçuştaki acil durum sırasında Garmin firmasına ait "otomatik iniş sisteminin" devreye girmesiyle çift motorlu turboprop uçak, Colorado eyaletinin Denver kentindeki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı'na kendi kendine indi.

Havacılık sektörü uzmanı Steve Cowell, Autoland teknolojisinin hava koşulları, pist uzunluğu ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak güvenli iniş için en iyi seçenekleri aradığını söyledi. Cowell, "Uçak otomatik olarak sinyal verdiğinde, yani acil durum kodunu transponder üzerinden yayınladığında, hava trafik kontrolörleri anında bilgilendiriliyor. Bu kod, tüm kontrolörlerin radar ekranlarında görüntüleniyor, böylece herkes durumdan haberdar oluyor" dedi.

FİRMA AÇIKLADI: BU BİR İLK!

Garmin firmasından yapılan açıklamada, "İlk kez gerçek bir acil durumda, otomatik iniş baştan sona kullanıldı." ifadesine yer verildi. Yolcu bulunmayan uçaktaki 2 pilot yara almadı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayın soruşturulduğunu belirtti.

