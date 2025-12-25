Birçok evde bulunan nem cihazlarındaki tehlikeye dikkat çekildi. Uzmanlar nem cihazlarının içine damlatılan aromatik yağların akciğer kanaması riskini beraberinde getirdiği konusunda uyardı.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, kuru havanın boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve solunum yolu şikayetlerine yol açmasının bilinen bir gerçek olmasına rağmen "ne kadar nem, o kadar sağlık" düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu söyledi.

Ortamın fazla nemli olmasının da özellikle astımı ve alerjik riniti olan çocuklarda sorunları artırabileceğine değinen Öktem, "Ev tozu akarı ve küf mantarı gibi alerjenler nemli ortamlarda hızla çoğalır. Alerjik bünyeye sahip çocuklar, nemli ortamlarda daha yoğun alerjenle karşılaşır. Bu durum öksürük, nefes darlığı ve hırıltı gibi şikayetleri artırabilir." diye konuştu. Öktem, astımı ve alerjik riniti olan çocuklarda ortamı nemlendirmek yerine burun nemlendirici spreyler ve uygun kremlerle lokal nemlendirmenin daha doğru olacağını belirtti.

Evdeki tehlike! Nem cihazına eklenen aromatik yağlar ölümcül olabiliyor

"AROMATİK YAĞLAR CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ OLUŞTURABİLİR"

Nemlendiricilere eklenen aromatik yağların ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Öktem şunları söyledi:

"Cihazın içine damlatılan aromatik yağlar, riski beraberinde getiriyor. Bu maddeler lipid yapılıdır, akciğerlerde birikebilir. Akciğer kanamaları ve ileri düzey solunum problemlerine kadar gidebilen sonuçlara yol açabilir. Kanıtlanmış bir faydaları olmadığı için kesinlikle önermiyoruz."

Öktem, ev içi alerjen yoğunluğunu azaltmak için düzenli havalandırmanın önemli olduğunu, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde hava temizleme cihazlarının faydalı olabileceğine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Doğru havalandırma ve temiz hava, çocukların solunum sağlığı için en önemli unsurlardan biri. Nemlendirici kullanımının mutlaka çocuğun sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerekiyor. Her cihaz her çocuk için uygun değil. Alerji ve astımı olan çocuklarda mutlaka doktora danışılmalı."

Haberle İlgili Daha Fazlası