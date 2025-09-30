Maillerin vazgeçilmezi @ sembolünün gizli kalmış üç bin yıllık öyküsü!

Maillerinizin baş karakteri @sembolünün kökeni, Antik Yunan'a kadar dayanıyor. O dönem amfora adı verilen çömlek kaplar modaydı ve uzun, biçimli çömleğin boynunda iki tutma sapı yer alır. Tıpkı @ sembolü gibi...

BASİT BİR ÖLÇÜ BİRİMİYDİ Amforalar tahıl, zeytin yağı ve diğer malzemeleri depolamak için kullanılıyordu. Bu uygulama Akdeniz ve ötesinde yüzyıllar boyunca sürdü. Zaman geçtikçe amforalar standart bir ölçü birimi haline de geldi.

Öyle bir hale geldi ki "Tüccarlar çok sık 'Sana şu fiyattan, şu sayıda amfora satıyorum' bilgisini aktarmak zorundaydı" demeye başladı. Sonunda insanlar etrafına uzun bir kuyruk çizdikleri "a" harfini kullanıp, diğer harfleri yazmaktan vazgeçtiler.

4 Mayıs 1536'da Franscesco Lapi adlı bir tüccar Sevilla'dan Roma'ya giden bir mektup yazdı.

Mektupta bir amfora 70 ila 80 duka ifadesini belirtiyor ve amfora için @ işaretini kullanıyordu. @'in şimdikine benzer bir şekilde kullanıldığı ilk metin buydu.

Fakat bu işaretin en eski örneği bu değil. 1375'te Bulgaristan'da bulunan bir el yazmasında @ işareti görülebiliyor fakat belirli bir anlamı yok. "Amen" kelimesinin ilk harfini süslemek için kullanılıyor.

Yüzlerce yıl sonra artık amforalar kullanılmaz oldu ama muhasebeciler ve katipler hangi malın kaça satıldığını kaydetmek için @ işaretini kullanmaya devam etti.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden tipografya profesörü Gerry Leonidas "Bunun kökeni özellikle 19. Yüzyılda ABD'de yayılan daktilolarda" diyor.

Bunun nedeni de kısmen postayla sipariş edilen kataloglardaki patlamaydı. Bu kataloglar için çok fazla idari iş ve profesyonel daktilocular gerekiyordu.

Leonidas "Daktilolar insanların kötü el yazısına sahip olması riskini minimize etme ve ofis yönetiminin etkinliğini, tahmin edilebilirliğini artırma yoluydu" diyor. Daktilolar o kadar pahalı ve karmaşıktı ki 1 ya da 0 rakamları yoktu.

Yerine "O" ya da "I" harfleri giriliyordu. Fakat 1800'lü yılların sonuna doğru, "@" işareti daktilolara konacak kadar önemliydi.

"Daktilolar işletmelerle ve muhasebe süreçleriyle bağlantılı olduğu için @ işareti bütün farklı daktilo tiplerinde yerini aldı, çünkü bu kritik rolü üstleniyordu."

Bilgisayarlar ve klavyeler ortaya çıktığında da @ yerini kaybetmedi. Fakat bir muhasebeci değilseniz, öyle özellikle kullanışlı bir tuş da değildi.

Bu da internetin temellerini atan ABD hükümetinin projesi Arpanet'te çalışan bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson sayesinde değişti. 1971'DE O İLK E-POSTA

İnsanların birbirlerine mesaj yollamak isteyebileceğini düşünen Tomlinson, program kodunu yazarken, ağdaki belirli bir kişiye işaret edecek bir yönteme ihtiyaç duydu.

Klavyeye baktı ve kararını verdi. @ işaretini iş dünyası jargonundan çıkartıp, adresin tam ortasına koydu ve 1971'de ilk e-postayı yolladı.

İnternet ABD sınırlarını aşıp sonraki 50 yılda insanlık kültüründe hakim olurken, @ işareti de aynı yolculuğu yaşadı. Fakat sembol küresel düzeyde yayılırken, garip bir şey oldu. İşarete yeni isimler verilmeye başlandı. Serenity Strull





Bugün İtalyanlar @ işaretine "chiocciola" ya da "salyangoz" diyor. Benzerliği siz de görebilirsiniz.

İbranicede bazen bir tatlı olan "strudel" deniyor. Çekçede "zavináč", yani genelde tuzlu bir iç malzemeyle sarılan salamura ringa balığı.

Ruslar bazen "sobaka" yani "köpek" diyor. Çünkü gözlerinizi biraz kısarsanız, kıvrılıp yatmış bir köpeği andırıyor.

Belçikalı serbest yönetim danışmanı Nick Fransen "Bugünlerde herkes 'at' diyor. Son 25 yıldır birçok şey İngilizceleşti" şeklinde konuşuyor.

DİLLERE GÖRE FARKLI ANLAMLAR Belçika, nerede doğduğunuza bağlı olarak Flamanca (bazen Belçika Hollandacası da deniliyor) Fransızca ya da Almanca konuşarak büyüyebileceğiniz bir ülke.