Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Burdur'da şehri saran koku paniğe neden oldu! Sebebi belediye anonsu ile ortaya çıktı

Burdur'da şehri saran koku paniğe neden oldu! Sebebi belediye anonsu ile ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Burdur&#039;da şehri saran koku paniğe neden oldu! Sebebi belediye anonsu ile ortaya çıktı
Doğalgaz, Koku, Burdur, Teknik Arıza, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da şehri saran koku vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Kentte peş peşe gelen ihbarların ardından belediye devreye girdi. Belediye tarafından yapılan anonsta kokunun sebebinin doğalgaz kokulandırma maddesi olduğu belirtildi.

Burdur'un doğalgaz sağlayıcısı Torosgaz Dağıtım A.Ş. tesisinde teknik arıza sebebiyle doğal gazın fark edilmesi ve kokulandırılmasında kullanılan maddenin havaya yayılması vatandaşları endişelendirdi. Kokunun doğalgaz sızıntısı olduğu düşünülürken belediye tarafından yapılan anonslarla vatandaşlar bilgilendirildi.

Burdur'da şehri saran koku paniğe neden oldu! Sebebi belediye anonsu ile ortaya çıktı - 1. Resim

EVDEN SOKAĞA KOŞTULAR KOKUDAN KAÇAMADILAR 

Burdur'da akşam saatlerinde kent genelinde gaz kokusu kısa süreli paniğe neden oldu. İlk olarak vatandaşlar kendi evlerinde gazın koktuğunu düşünerek evlerini havalandırmak için kapı ve pencerelerini açtı. Pencereyi açtıktan sonra gaz kokusunun arttığını fark eden bazı vatandaşlar dışarı çıkınca açık havada da aynı kokunun etkili olduğunu gördü.

PANİK BELEDİYE ANONSU İLE SON BULDU

Gelen ihbarların ardından kısa süre sonra Burdur belediyesi hoparlörlerindenden, yayılan kokuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Anonsta Kışla Mahallesinde bulunan Torosgaz'a ait gaz basınç istasyonunda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle doğal gazın kokulandırılmasında kullanılan maddenin bir süre hava yayılmasıyla ortaya çıktığı ve durumun tehlikeli olmadığı ifade edildi.

Burdur'da şehri saran koku paniğe neden oldu! Sebebi belediye anonsu ile ortaya çıktı - 2. Resim

"VATANDAŞLARIMIZIN ENDİŞE DUYMASINA GEREK YOKTUR"

Burdur Valiliği sosyal medya hesapların konuyla ilgili Torosgaz'ın bilgilendirme mesajı yayınlandı. Mesajda; "Doğal gaz basınç istasyonumuzda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, doğal gaz kokulandırılmasında kullanılan madde bir süreliğine havaya yayılmıştır. Bu durum gaz kaçağı değildir ve herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Koku, doğal gazın güvenli kullanımını sağlamak için sisteme eklenen kokulandırma maddesinden (odörant) kaynaklanmaktadır. Arıza ekiplerimiz tarafından giderilmiş olup, sahada gerekli kontroller titizlikle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişe duymasına gerek yoktur" denildi.

Kokuyu hisseden vatandaşlar ise kısa süreli bir panik yaşadıklarını ve evden dışarıya çıktıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Osimhen'den Liverpool çıkışı: Bize inanmıyorlardıHedefe adım adım! KIZILELMA orta irtifa testini başarıyla geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maillerin vazgeçilmezi @ sembolünün gizli kalmış üç bin yıllık öyküsü! - Yaşam@ sembolünün 3 bin yıllık gizli hikayesi!Kuraklık Atatürk Barajı'nı da vurdu! Su çekilmesi 150 metreye ulaştı - YaşamDünyada ilk 10'da! Kuraklık o barajı da vurduDaha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydi: Sabah 5’te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlıyor - YaşamDaha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydiiPhone 17 furyası hız kesmeden sürüyor! Bir tanesi 30 tır karpuza, 2 tır domatese eşit - YaşamiPhone 17 furyası! Bir tanesi 30 tır karpuza, 2 tır domatese eşitGelingüllü'de kuraklığın vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor... - YaşamKuraklık vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor...Ünü ülke sınırlarını aşan Adilcevaz cevizinde hasat başladı! İşte fiyatı... - YaşamAdilcevaz cevizinde hasat başladı! İşte fiyatı...
Sonraki Haber Yükleniyor...