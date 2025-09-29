Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sagalassos'ta yeni keşif: 1.800 yıl önce dernekçilik yapmışlar

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sagalassos’ta Roma dönemine ait sosyal hayatın izleri gün yüzüne çıktı! MS 3. yüzyıla tarihlenen “dernek binası”nda yapılan kazılarda yemek kalıntıları, eşyalar ve saç tokaları bulundu. Bu yapı, dönemin toplantı, kutlama ve ticari faaliyetlerinin merkeziydi.

Burdur’daki Sagalassos antik şehrinde yürütülen kazılarda, Roma döneminde kurulan derneklerin organizasyonlarını yaptığı değerlendirilen büyük bir yapının izleri bulundu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik şehirdeki MS 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen “dernek binası”nda süren kazılarda o yıllara ait yemek kalıntıları ve döneme has eşyalar gün ışığına çıkarıldı.

ETKİNLİKLER BURADA YAPILIYORMUŞ

Bu durum derneklerin toplantı, yemek, düğün gibi çeşitli etkinliklerinin bu binada yapıldığının göstergesi olarak niteleniyor. Binanın kazılarında bulunan saç tokaları ise verilen yemeklere kadınların da katıldığını gösteriyor.

Çömlek atölyelerinde aile boyu çalışıldığını ortaya koyan bilim adamları, “dernek binası”nda aynı zamanda ticari anlaşmaların da yapıldığını tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

