Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı

Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da 53 yaşındaki Zeynep Yalpı, 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Talihsiz kadını inşaat işçileri kurtardı. Yaralanan Yalpı, olayla ilgili "Gerçekten de yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım" dedi. 

Sabah saatlerinde Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yürüyen Zeynep Yalpı (53), 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yaralanan Yalpı'yı inşaatta çalışan işçiler kurtardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı - 1. Resim
Zeynep Yalpı

Olay anını anlatan Zeynep Yalpı şunları söyledi:

"YARDIMA GELMESELERDİ BELKİ DE ÖLMÜŞ OLACAKTIM"

"3 köpek beni parçalayabilirlerdi. Aşırı derece üzerime saldırdılar. İnsan ölebilirdi o anda. Çünkü 3 tane büyük köpek üzerine geliyor. Orada 1-2 kişinin yardıma gelmesiyle kurtuldum yoksa köpekler beni öldürecekti. Gerçekten de yardıma gelmeselerdi belki de ben ölmüş olacaktım"

Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı - 2. Resim

"YETİŞMİŞ OLMASAK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİR"

Zeynep Yalpi'yi köpek saldırısından kurtaran Özgür Kolukısa ise olayla ilgili "Biz inşaatta çalışırken bağırma sesi duyduk. Ben de koştum geldim. Hemen kurtardık. Biz devamlı bu mahallede olduğumuz için köpeklerle karşılaşıyoruz. Buralarda geziyorlar uzun süredir de toplama görmedik. Biz yetişmiş olmasak daha da kötü şeyler olabilirdi. Kadını parçalayabilirlerdi. Çok şükür ayırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri belli olduİstanbul'daki hastanede 'doğum' skandalı! Bir doktor gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla’da evlat dehşeti: Annesini av tüfeğiyle katletti - 3. SayfaMuğla’da evlat dehşeti: Annesini av tüfeğiyle katlettiAdana’da kanlı husumet: Silahla ateş açtı! “Görünce dayanamadım vurdum” - 3. SayfaAdana’da kanlı husumet! “Görünce dayanamadım vurdum”Başına dayadığı silah ateş aldı! Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti - 3. SayfaBoş sandığı silah ateşledi! Eski kulüp başkanı vefat ettiMandalina bahçesinde dehşet! Hemşehrisini önce satırla öldürdü, sonra parasını aldı - 3. SayfaMandalina bahçesinde dehşetFrene basmak isterken gaza bastı! Otomobil lokantanın bahçesine uçtu - 3. SayfaFrene basmak isterken gaza bastı! Otomobil lokantanın bahçesine uçtuVan'da aileye kanlı infaz: Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti - 3. SayfaAileye kanlı infaz: Anne ve 2 oğlu can verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...