Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı

Sabah saatlerinde Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yürüyen Zeynep Yalpı (53), 3 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Köpeklerin bacağını ısırması sonucu yaralanan Yalpı'yı inşaatta çalışan işçiler kurtardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Zeynep Yalpı

Olay anını anlatan Zeynep Yalpı şunları söyledi:

"YARDIMA GELMESELERDİ BELKİ DE ÖLMÜŞ OLACAKTIM" "3 köpek beni parçalayabilirlerdi. Aşırı derece üzerime saldırdılar. İnsan ölebilirdi o anda. Çünkü 3 tane büyük köpek üzerine geliyor. Orada 1-2 kişinin yardıma gelmesiyle kurtuldum yoksa köpekler beni öldürecekti. Gerçekten de yardıma gelmeselerdi belki de ben ölmüş olacaktım"

"YETİŞMİŞ OLMASAK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİR"

Zeynep Yalpi'yi köpek saldırısından kurtaran Özgür Kolukısa ise olayla ilgili "Biz inşaatta çalışırken bağırma sesi duyduk. Ben de koştum geldim. Hemen kurtardık. Biz devamlı bu mahallede olduğumuz için köpeklerle karşılaşıyoruz. Buralarda geziyorlar uzun süredir de toplama görmedik. Biz yetişmiş olmasak daha da kötü şeyler olabilirdi. Kadını parçalayabilirlerdi. Çok şükür ayırdık" ifadelerini kullandı.