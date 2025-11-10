Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 6.8’lik deprem sonrası tsunami dalgası! Japonya'da tahliyeler başladı

6.8’lik deprem sonrası tsunami dalgası! Japonya'da tahliyeler başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
6.8’lik deprem sonrası tsunami dalgası! Japonya&#039;da tahliyeler başladı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya’nın Iwate açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, ülkenin kuzeydoğusunda paniğe yol açtı. Depremin ardından tsunami dalgaları görüldü, kıyı bölgelerinde tahliyeler başladı.

Japonya’nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ülkenin kuzeydoğusunda tsunami uyarısı devreye girdi; kıyı kesimlerinde tahliye çağrısı yapıldı. Kısa süre sonra uyarı kaldırıldı.

DALGALAR 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kuji ve Ofunato’da 20 santimetre, Miyako ve Kamaishi’de 10 santimetre yüksekliğinde dalgalar ölçüldü. İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar yok.

TRENLER DURDU, NÜKLEER SANTRALDE ANORMALLİK YOK

Elektrik kesintileri nedeniyle Tohoku Shinkansen hattında Sendai–Shin-Aomori arasında seferler geçici olarak durdu. Tohoku Electric Power, Miyagi’deki Onagawa nükleer santralinde olağan dışı bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

ARTÇI İHTİMALİNE DİKKAT

Japon Meteoroloji Ajansı, kıyıdan uzak durulması uyarısını yineledi; önümüzdeki günlerde benzer şiddette artçı sarsıntı ihtimaline dikkat çekildi. Akşam saatlerine kadar bölgede çok sayıda artçı kaydedildi.

Sarsıntı ilk etapta 6,7 olarak geçti; kurumun analizinin ardından 6,8–6,9 aralığında revizyon yapıldı. Depremin merkez üssü, Iwate’ye bağlı Yamada’nın yaklaşık 126 kilometre doğusu olarak tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"Sevgili Musa" sözleri viral olmuştu! Yıllar sonra o diyaloğun perde arkasını anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk bilim insanından uzayda büyük keşif! Yaşanabilir bölgede 4 yeni ötegezegen bulundu - DünyaTürk bilim insanlarından büyük keşif!Türkiye’deki Galaxy telefonlara sızdı! BAE kaynaklı yeni LANDFALL casus yazılımı ifşa oldu - DünyaTürkiye’deki Galaxy telefonlara sızdı!Türkiye'yi doğrudan tehdit eden Rum lider EOKA’yı övdü! Türk katliamına "kurtuluş" dedi - DünyaTürk katliamına "kurtuluş" dediCezaevinde korkunç isyan! Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü - DünyaMahkumlar birbirini boğarak öldürdüFransız dergisi L’Express Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı manşet yaptı! "Avrupa onsuz adım atamıyor!" - DünyaFransız basını Erdoğan’ı manşet yaptı!Slovakya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var - Dünyaİki tren kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...