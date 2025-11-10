6.8’lik deprem sonrası tsunami dalgası! Japonya'da tahliyeler başladı

Japonya’nın Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ülkenin kuzeydoğusunda tsunami uyarısı devreye girdi; kıyı kesimlerinde tahliye çağrısı yapıldı. Kısa süre sonra uyarı kaldırıldı.

DALGALAR 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kuji ve Ofunato’da 20 santimetre, Miyako ve Kamaishi’de 10 santimetre yüksekliğinde dalgalar ölçüldü. İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar yok.

TRENLER DURDU, NÜKLEER SANTRALDE ANORMALLİK YOK

Elektrik kesintileri nedeniyle Tohoku Shinkansen hattında Sendai–Shin-Aomori arasında seferler geçici olarak durdu. Tohoku Electric Power, Miyagi’deki Onagawa nükleer santralinde olağan dışı bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

ARTÇI İHTİMALİNE DİKKAT

Japon Meteoroloji Ajansı, kıyıdan uzak durulması uyarısını yineledi; önümüzdeki günlerde benzer şiddette artçı sarsıntı ihtimaline dikkat çekildi. Akşam saatlerine kadar bölgede çok sayıda artçı kaydedildi.

Sarsıntı ilk etapta 6,7 olarak geçti; kurumun analizinin ardından 6,8–6,9 aralığında revizyon yapıldı. Depremin merkez üssü, Iwate’ye bağlı Yamada’nın yaklaşık 126 kilometre doğusu olarak tespit edildi.