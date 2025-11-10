Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandı

Hatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 Kasım'da meydana gelen silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan firari şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 8’e yükseldi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayının firari şüphelisi olarak aranan son şüphelisi de yakayı ele verdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; 1 Kasım 2025 günü Erzin Bahçelievler mahallesinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli olarak aranan firari İ. B.'de yakalandı.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Adli mercilere sevk edilen İ.B. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayda tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

