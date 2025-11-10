Hatay'da silahlı kavga olayının 8 şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayının firari şüphelisi olarak aranan son şüphelisi de yakayı ele verdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; 1 Kasım 2025 günü Erzin Bahçelievler mahallesinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli olarak aranan firari İ. B.'de yakalandı.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Adli mercilere sevk edilen İ.B. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayda tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.