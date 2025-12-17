Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurt genelinde yarın yağış yok ancak sis ve pus etkisini artırıyor. Pazar günü sıcaklıklar düşecek, pazartesi yağmur ve gök gürültüsü geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde yarın yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gün yaşanacak.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don riskiyle birlikte pus ve yer yer sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesine karşı dikkatli olması istendi.

Sis ve pus günlerce sürecek, yağmurla bitecek! İşte 5 günlük haritalı hava tahmin raporu

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, kuzey kesimler ile kıyı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgâr görülebileceği bildirildi.

5 GÜNLÜK TAHMİN: SİSLE BAŞLIYOR, YAĞMURLA BİTİYOR

Meteoroloji’nin 5 günlük hava raporuna göre hafta boyunca pus ve sis etkisini sürdürecek:

Yarın: İç Anadolu’da sis, Marmara, Ege ve Doğu bölgelerinde pus etkili olacak.

Cuma: Yurdun büyük bölümünde puslu hava hakim olacak.

Hafta Sonu: Hava genellikle sakin seyredecek ancak pazar günü sıcaklıklarda düşüş başlayacak.

Pazartesi: Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

