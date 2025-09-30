Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuraklık Atatürk Barajı'nı da vurdu! Su çekilmesi 150 metreye ulaştı

Kuraklık Atatürk Barajı'nı da vurdu! Su çekilmesi 150 metreye ulaştı

Adıyaman'da yaşanan kuraklık nedeniyle dünyanın en büyük ilk 10 barajı içinde bulunan Atatürk Barajı Gölü'nde su seviyesi gözle görülür bir şekilde azaldı. Baraj gölünde yer yer 150 metreye ulaşan su çekilmesi oluştu.

Atatürk Barajı, taşkın kontrol hacmi bakımından dünyada 3'üncü, gövde dolgu hacmi bakımından ise 6'ncı sırada bulunuyor. Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı 2025 yılında baraj gölünde su seviyesinde ciddi düşüşler meydana geldi.

Kuraklık Atatürk Barajı'nı da vurdu! Su çekilmesi 150 metreye ulaştı - 1. Resim

Dünyanın en büyük ilk 10 barajı içinde bulunan baraja kıyısı bulunan Samsat ilçesinin göl içerisindeki 'Samsat' yazısının bulunduğu platform da suyun çekilmesiyle tamamen gün yüzüne çıktı. Yazının bulunduğu yerde adacık oluştuğu görüldü.

Kuraklık Atatürk Barajı'nı da vurdu! Su çekilmesi 150 metreye ulaştı - 2. Resim

Su seviyesinin dikine yaklaşık 7 metre düşmesi, bazı bölgelerde 150 metreye ulaşan su çekilmesi nedeniyle göl kıyısında meydana gelen kuraklığın boyutu gözler önüne serildi. Baraj gölü içerisinde daha önce sular altında olan bazı adacıklar su sevilesinin düşmesiyle yüzeye çıktı.

Kuraklık Atatürk Barajı'nı da vurdu! Su çekilmesi 150 metreye ulaştı - 3. Resim

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat şunları söyledi:

"KURAKLIK EKOLOJİK DENGEYİ BOZDU"

"Daha önce su seviyesi Samsat yazısının tam kenarında iken bu kuraklıktan dolayı tamamıyla su indi adacık çıktı. Tabii ekolojik hayatı da etkiledi. Normal dikine 7 metre su indi, bazı bölgelerde 150 metre suyun çekildiğini gördük. Suyun kenarındaki ağaçlarda kuruma gördük. Oradaki hayvanların yer değiştirme sebebiyeti doğdu. Daha önce martıların yuva yaptığı adacıklar karaya bağlantısı olduğu için yırtıcı hayvanlarca bozuldu. Kuraklık ekolojik dengeyi bozdu.

"7 METREYE YAKIN SU ÇEKİLDİ"

2000 yılında nerdeyse suyun içinde biz bu betonu döktük yaptık. Yarım metre suyun içinde yaptık döktük. Şu anda tamamen dışarıda, 7 metreye yakın su çekildi. Büyüklerimizin dediğine göre, hatırladıklarına göre hiçbir zaman bu suyun bu kadar çekilmediğini söylüyorlar. Biz de gözümüzle daha önce görmedik böyle çekildiğini"

