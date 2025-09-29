Kuraklık çok ciddi boyutlara ulaştı! Bursa'nın 6 günlük suyu kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili alınan önlemlerle ilgili konuştu. Bursa’nın su ihtiyacının yüzde 85’inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını belirten Bozbey, "Şu anda ise yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajından, yüzde 15’i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise 155 adet derin su kuyularından karşılanmaktadır. Zaman zaman bu kuyular, kapanıyor. Biz hemen yenisini yakın bir yerine açmak için girişimde bulunuyoruz." dedi.

Yer altı su seviyesinin 250 metrelere indiğine dikkat çeken Bozbey, şunları söyledi:

"BURSA'NIN SU TÜKETİMİ OLDUKÇA FAZLA" "Bu aslında Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir. Şu anda Doğancı Barajında doluluk oranımız yüzde 6,81 iken, Nilüfer’de ise 0’dır. Ama Çınarcık Barajının yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranının ise yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum. Bursa’nın günlük su tüketimi 525 bin metreküptür. Oldukça fazladır. Şu anda da 30 büyükşehir içerisinde fiyat konusunda 23 veya 24’üncü sıralardayız. Maliyetimiz bugün çok yukarılarda. Aşağı-yukarı 1 metreküpün maliyeti 85 liraya kadar yükseldi"

"BUGÜN YAĞMUR YAĞDI DİYE MUTLU OLDUM"

Bursa’ya 75 milyon metreküp suyun yetmediğinin altını çizen Başkan Bozbey, "105 milyon metreküp gerekiyor. Bursa’daki su sorununu ortadan kaldırmak için Çınarçık ile Doğancı barajları arasındaki tüneli yapmamız gerekiyor. Bugün yağmur yağdı diye mutlu oldum." dedi.

"Bugün baypas hattı devrede olmasaydı eylül başı itibariyle su kesintileri olacaktı." diyen Bozbey, şu ifadeleri kullandı: