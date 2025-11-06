6 Kasım MESKİ su kesintisi sorgulama! Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte kesinti saatleri...

Mersin'in birçok ilçe ve mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. Özellikle uzun süren kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye başladı.

Bozyazı, Toroslar, Silifke, Anamur, Akdeniz, Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerine bağlı mahallelerdeki suyun geri verileceği saatler merak konusu haline geldi.

6 KASIM MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mersin genelinde kesintilerde her gölgelin açılma saati farklıdır. MESKİ duyurularına göre, suyun verilmesi saatleri genellikle arızanın büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor.

Sular genellikle akşam 17.00 ile 19.30 saatleri arasında gelmektedir. Büyük arızalar-depo çalışmaları gibi durumlarda suyun geri verilmesi ertesi gün saat 08.00 ile 12.00 saatlerinin bulabilmektedir.

6 KASIM MESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA!