Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı

Bailey, temmuz ayında kanser teşhisi aldıktan sonra 18 Ekim’de, eşi Craig’in ölümünden yalnızca bir yıl sonra hayatını kaybetti.

SON NEFESİNİ SEVDİKLERİNİN YANINDA VERDİ

Ailesinin verdiği bilgilere göre Bailey’nin beyni, akciğerleri ve böbreğinde toplam beş tümör tespit edilmişti. Talihsiz kadın, evinde sevdiklerinin yanında son nefesini verdi.

ÖNCE BABA SONRA ANNE ACISI…

Ailesi, Michelle’i “hayatımızın temel direği” sözleriyle andı. Çocukları ise bir yıl önce kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babalarının ardından, şimdi de annelerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Çocuklar, “Artık sadece birbirimiz varız” diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.

“O EVİN DİREĞİYDİ”

Michelle’in 22 yaşındaki kızı Megan Watson, KentOnline’a yaptığı açıklamada, iki küçük kardeşinin özel eğitim ihtiyacı bulunduğunu ve bu durumun hayatlarını daha da zorlaştırdığını belirtti.

Watson, “Elimizden geldiğince ayakta kalmaya çalışıyoruz. Annemiz olmadan bir dünyada yolumuzu bulmak çok zor ve çok yeni bizim için. O, evin direğiydi şimdi onsuz yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE BAŞVURMUŞ

Michelle’in ilk olarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu, doktorların bunu göğüs enfeksiyonu olarak değerlendirdiği belirtildi.

ÖNCE FELÇ SANDILAR, AKCİĞER KANSERİ ÇIKTI

Temmuz ayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bailey’nin felç geçirdiğinden şüphelenilmiş, ancak Kent ve Canterbury Hastanesi’ndeki detaylı tetkiklerin ardından ileri evre akciğer kanseri teşhisi konmuştu.

Yapılan taramalarda beyninde iki, sol akciğerinde bir, sağ akciğerinde bir ve böbreği üzerinde bir tümör bulundu.

“HAYAT DOLUYDU”

Michelle’in en mutlu anlarının ailesiyle birlikte oyun oynamak olduğunu belirten kızı Megan, “Bir odaya girdiğinde herkes onun geldiğini bilirdi. Her zaman enerjik, neşeli, hayat doluydu” sözleriyle annesini anlattı.

“BİRÇOK KİŞİ ONA HAYRANDI”

Watson, “Çok güçlü bir kadındı, birçok kişi ona hayrandı. Düşüncelerini asla saklamazdı, müthiş bir mizah anlayışı vardı ve her zaman başkalarını kendinden önde tutardı. Ailesini her şeyden çok severdi ve onları korumak için elinden geleni yapardı” ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE KAYIPLAR AİLEYİ YIKTI

Bailey ailesi son birkaç yılda peş peşe büyük kayıplar yaşadı. 2022’de Michelle’in kız kardeşi ve babası kanser nedeniyle hayatını kaybederken, bir yıl sonra annesi, 2024 yılının nisan ayında ise eşi Craig, kalp ve böbrek yetmezliği sonucu öldü.

Megan, “Ailemiz son yıllarda o kadar çok acı yaşadı ki, her kayıp daha fazla yıkım getirdi. Babamızın hüznünü hala yaşarken şimdi annemizi de kaybettik. Onun her geçen gün nasıl zayıfladığını izlemek çok zor oldu” dedi.