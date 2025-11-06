Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı

Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı
Kanser, Felç, Ölüm, Aile, Çocuk, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Kent bölgesine bağlı Margate kasabasında yaşayan 53 yaşındaki yedi çocuk annesi Michelle Bailey, doktorların ilk başta felç teşhisi koyduğu hastalığın aslında ileri evre kanser olduğunun anlaşılmasının ardından hayatını kaybetti.

Bailey, temmuz ayında kanser teşhisi aldıktan sonra 18 Ekim’de, eşi Craig’in ölümünden yalnızca bir yıl sonra hayatını kaybetti.

SON NEFESİNİ SEVDİKLERİNİN YANINDA VERDİ

Ailesinin verdiği bilgilere göre Bailey’nin beyni, akciğerleri ve böbreğinde toplam beş tümör tespit edilmişti. Talihsiz kadın, evinde sevdiklerinin yanında son nefesini verdi.

ÖNCE BABA SONRA ANNE ACISI…

Ailesi, Michelle’i “hayatımızın temel direği” sözleriyle andı. Çocukları ise bir yıl önce kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babalarının ardından, şimdi de annelerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Çocuklar, “Artık sadece birbirimiz varız” diyerek yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı - 1. Resim

“O EVİN DİREĞİYDİ”

Michelle’in 22 yaşındaki kızı Megan Watson, KentOnline’a yaptığı açıklamada, iki küçük kardeşinin özel eğitim ihtiyacı bulunduğunu ve bu durumun hayatlarını daha da zorlaştırdığını belirtti. 

Watson, “Elimizden geldiğince ayakta kalmaya çalışıyoruz. Annemiz olmadan bir dünyada yolumuzu bulmak çok zor ve çok yeni bizim için. O, evin direğiydi şimdi onsuz yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz” dedi.

Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı - 2. Resim

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE BAŞVURMUŞ

Michelle’in ilk olarak göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu, doktorların bunu göğüs enfeksiyonu olarak değerlendirdiği belirtildi.

ÖNCE FELÇ SANDILAR, AKCİĞER KANSERİ ÇIKTI

Temmuz ayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bailey’nin felç geçirdiğinden şüphelenilmiş, ancak Kent ve Canterbury Hastanesi’ndeki detaylı tetkiklerin ardından ileri evre akciğer kanseri teşhisi konmuştu.

Yapılan taramalarda beyninde iki, sol akciğerinde bir, sağ akciğerinde bir ve böbreği üzerinde bir tümör bulundu.

“HAYAT DOLUYDU”

Michelle’in en mutlu anlarının ailesiyle birlikte oyun oynamak olduğunu belirten kızı Megan, “Bir odaya girdiğinde herkes onun geldiğini bilirdi. Her zaman enerjik, neşeli, hayat doluydu” sözleriyle annesini anlattı.

Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı - 3. Resim

“BİRÇOK KİŞİ ONA HAYRANDI”

Watson, “Çok güçlü bir kadındı, birçok kişi ona hayrandı. Düşüncelerini asla saklamazdı, müthiş bir mizah anlayışı vardı ve her zaman başkalarını kendinden önde tutardı. Ailesini her şeyden çok severdi ve onları korumak için elinden geleni yapardı” ifadelerini kullandı.

Göğüs ağrısıyla gitti, hastalığı onu 3 ayda hayattan kopardı! Geride 7 çocuk bıraktı - 4. Resim

PEŞ PEŞE KAYIPLAR AİLEYİ YIKTI

Bailey ailesi son birkaç yılda peş peşe büyük kayıplar yaşadı. 2022’de Michelle’in kız kardeşi ve babası kanser nedeniyle hayatını kaybederken, bir yıl sonra annesi, 2024 yılının nisan ayında ise eşi Craig, kalp ve böbrek yetmezliği sonucu öldü.

Megan, “Ailemiz son yıllarda o kadar çok acı yaşadı ki, her kayıp daha fazla yıkım getirdi. Babamızın hüznünü hala yaşarken şimdi annemizi de kaybettik. Onun her geçen gün nasıl zayıfladığını izlemek çok zor oldu” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklama geldi6 Kasım MESKİ su kesintisi sorgulama! Mersin'de sular ne zaman gelecek? İşte kesinti saatleri...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağlık sisteminin bel kemiği oldular: Şehir hastanelerinde 8 yılda 434 milyon muayene yapıldı! - SağlıkŞehir hastanelerinde 8 yılda 434 milyon muayene yapıldı!Uzmanı 'asla yapmıyorum' diyerek uyardı: Gençler arasında yaygınlaşıyor, demansa davetiye çıkarıyor - SağlıkUzmanı 'asla yapmıyorum' diyerek uyardı: Demansa davetiye çıkarıyorSadece 2 ayda 9 aylık hamilelere döndü! Gerçek ortaya çıkınca büyük şok yaşandı - SağlıkSadece 2 ayda 9 aylık hamilelere döndü! Tam 8,5 kilo...Grip aşısı üç virüsten koruyor! Her dönem kalp krizi yüzde 90 artıyor - SağlıkGrip aşısı üç virüsten koruyorNesli 10 milyar yıl boyunca devam edebilir! Proteini kansere karşı yeni bir umut - SağlıkKansere karşı yeni bir umut!Her yıl yaklaşık 30 bin kişi organ nakli bekliyor! Günde 8 kişi nakil beklerken hayatını kaybediyor - SağlıkHer yıl yaklaşık 30 bin kişi organ nakli bekliyor! Günde 8 kişi nakil beklerken hayatını kaybediyor
Sonraki Haber Yükleniyor...