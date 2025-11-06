Uzmanı 'asla yapmıyorum' diyerek uyardı: Gençler arasında yaygınlaşıyor, demansa davetiye çıkarıyor

Nörolog Dr. Baibing Chen, özellikle gençler arasında yaygınlaşan uyku alışkanlıklarının ciddi riskler doğurduğunu söyledi.

DEMANSLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ!

Dr. Chen, kulaklıkla uyumanın işitme kaybına yol açabileceğini ve bunun da yapılan bilimsel araştırmalarda demansla doğrudan ilişkilendirildiğini vurguladı. Bir nörolog olarak asla kulaklıkla uyumadığını belirten Dr. Chen, bunun iç kulaktaki tüy hücrelerine zarar verdiğini ve zamanla işitme kaybına, dolayısıyla da demans riskinde artışa yol açabileceğini ifade etti.

KULAK ENFEKSİYONLARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Uzman, yüksek sesle müzik dinlemenin ayrıca kulaklık veya kulakiçi cihazların uzun süreli kullanımının nem ve bakteriyi hapsederek kulak enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirtti.

Dr. Bing, "Yüksek sesle müzik dinlemek uyku kalitesini de bozar. Bu durum beynin gece boyunca toksinleri temizlediği lenfatik sistemin işleyişini olumsuz etkiler," diye ekledi.

İŞİTME KAYBI, DEMANSIN RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ

Daha önce yayımladığı bir videoda da işitme kaybının 'demans için göz ardı edilen risk faktörlerinden biri' olduğunu hatırlatan nörolog, hafif düzeydeki işitme kaybının bile demans riskini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi.

Dr. Chen, düzenli işitme kontrollerinin önemine dikkat çekerek, "Eğer duymakta zorluk çekiyorsanız, beklemeyin; mutlaka kontrol ettirin. Gerekirse işitme cihazı kullanın. Bu sadece duymakla ilgili değil, beyninizi aktif tutmakla da ilgilidir," ifadelerini kullandı.

Demans, genellikle 65 yaş üzerindeki bireylerde görülen, hafıza kaybı, dikkat dağınıklığı, konuşma güçlüğü, zaman ve yer algısında karışıklık gibi belirtilerle seyreden bir beyin hastalığı olarak tanımlanıyor. Ancak uzmanlara göre, demans vakalarının yaklaşık yüzde 45’i hayat tarzındaki küçük değişikliklerle önlenebilir.

Uzmanlar, kulak sağlığına dikkat edilmesi, düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi ve kulaklıkla yüksek seste uzun süre müzik dinlenmemesi konusunda uyarıyor.